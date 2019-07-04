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"Китайская петрушка": кориандр, способный излечить от любой хвори

"Китайская петрушка": кориандр, способный излечить от любой хвори
22:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Для многих кориандр - это всего лишь специя, которую добавляют в блюдо.

И то не для всех. Некоторые и вовсе ее путают с петрушкой. И хотя в народе кориандр и кличут "китайской петрушкой", тем не менее эти травы существенно отличаются друг от друга.

Поскольку заблуждается тот, кто считает, что свойства этой чудо-травы можно ограничить лишь, используя ее в виде украшения, специи или гарнира. Кориандр, на удивление, еще и очень полезен, в лечебных свойствах, естественно.

Маленький ликбез для тех, кто не в курсе. Цветет эта трава где-то в середине лета. После у нее наступает формирование плодов. Имеют они округлую форму и желтовато-коричневый цвет. Листья кориандра принято использовать, как закуску, кидая их в салаты. Семена же используют в качестве специи, которую можно добавлять к супам, подливам, а также мясным и рыбным блюдам.

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И, казалось бы, чего больше?! Но нет - эта трава не только радует вкусовые рецепторы, но и лечит наши недуги. Так, к примеру, если есть проблема с почками, да и с аппетитом не все хорошо, то эту проблему можно решить, просто начав добавлять кориандр во все блюда. От одного только запаха этой специи в блюде вы уже почувствуете стойкое желание его отведать. А полезные ферменты травы в значительной степени улучшат работу почек.

Более того, эта чудо-приправа не только обладает великолепным ароматом и лечит почки, но также в значительной степени улучшает работу печени и поджелудочной железы. Если рассматривать кориандр по ферментам более детально, то можно обнаружить, что он богат белком, железом, кальцием, марганцем, магнием, фосфором, калием, и конечно же, клетчаткой. Кориандр, который еще могут называть кинзой, имеет в своем составе такие витамины, как C, K, A, E, а также витамины группы B.

Если рассматривать чудодейственное влияние кинзы более детально, то эта трава является сильным мочегонным средством, имеет противомикробные и антисептические свойства. Что в целом очень благоприятно влияет на почки.

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Кроме того, кориандр качественно улучшает пищеварение из-за сильного влияния на печень и кишечник. Да что там, даже гипертоники найдут эту траву полезной. Поскольку, кроме всего прочего, она еще помогает снизить и кровяное давление.

Впрочем, на этом парад полезных свойств не заканчивается. Также кинза может снять, либо облегчить симптомы ревматизма и артрита за счет своих противовоспалительных свойств. Еще это чудо-растение лечит диарею и, в общем, неплохо помогает справиться с различными желудочно-кишечными заболеваниями. А если у вас слабая перистальтика и вся съеденная пища падает камнем в желудок, то вам обязательно стоит попробовать салат с кинзой перед горячим.

Стакан этого сока в день может помочь победить гипертонию

Хотелось бы еще добавить, что данное лекарство помогает не только от недугов "внутренних", но и внешних. К примеру, благодаря антиоксидантам специя избавляет от проблем с конъюнктивитом, да и в целом, благоприятно влияет на зрение вообще. А антисептические свойства помогут при плохом запахе изо рта.

Так что кориандр (он же кинза) - это в первую очередь никакой химии, никаких баснословных цен, а одна лишь польза, причем за мизерные деньги.

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Полезные свойства, кориандр, Китайская петрушка.
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