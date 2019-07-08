Специалисты рассказали об уходе за подушками и матрасами

Новости шоу бизнеса: В постельных принадлежностях размножаются бактерии и клещи, а потому нужно правильно следить за подушками и матрасами, не допуская их загрязнения.

Специалисты напомнили, как важно следить за спальными принадлежностями.

Люди постоянно стирают одежду, стараясь не допускать и малейшего загрязнения, но часто забывают о других рисках. Причиной серьезного заболевания, в том числе и астмы, могут стать давно не стиранные подушки и матрасы. В них за годы скапливается большое число бактерий, микробов и клещей. если не избавляться от них, риски увеличиваются в разы.

Научные работники из Великобритании советуют не меньше двух раз в год стирать спальные принадлежности или подвергать их химической обработке. Служить же перьевая подушка должна не более двух лет.

Матрас может быть использован значительно дольше. если речь идет о пружинном изделии, его можно использовать пять лет, пенный служит на два года дольше, а латексный еще на один год дольше. Сигналом для его смены станет растущий дискомфорт во время сна и боли в позвоночнике. За одеялом нужно ухаживать, как и за подушками, но срок его службы достигает 15 лет.

Специалисты отмечают, не стоит рисковать здоровьем ради экономии. Многие вредные организмы эволюционировали со временем и теперь на них не действуют моющие средства и высокая температура.