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Специалисты рассказали об уходе за подушками и матрасами

Специалисты рассказали об уходе за подушками и матрасами
12:05 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В постельных принадлежностях размножаются бактерии и клещи, а потому нужно правильно следить за подушками и матрасами, не допуская их загрязнения.

Специалисты напомнили, как важно следить за спальными принадлежностями. 

Люди постоянно стирают одежду, стараясь не допускать и малейшего загрязнения, но часто забывают о других рисках. Причиной серьезного заболевания, в том числе и астмы, могут стать давно не стиранные подушки и матрасы. В них за годы скапливается большое число бактерий, микробов и клещей. если не избавляться от них, риски увеличиваются в разы.

Научные работники из Великобритании советуют не меньше двух раз в год стирать спальные принадлежности или подвергать их химической обработке. Служить же перьевая подушка должна не более двух лет.

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Матрас может быть использован значительно дольше. если речь идет о пружинном изделии, его можно использовать пять лет, пенный служит на два года дольше, а латексный еще на один год дольше. Сигналом для его смены станет растущий дискомфорт во время сна и боли в позвоночнике. За одеялом нужно ухаживать, как и за подушками, но срок его службы достигает 15 лет.

Специалисты отмечают, не стоит рисковать здоровьем ради экономии. Многие вредные организмы эволюционировали со временем и теперь на них не действуют моющие средства и высокая температура.

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Все по теме:

Здоровье, Подушки, Матрасы, Советы медиков, Уход за подушками и матрасами.
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