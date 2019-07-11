Ученые смогли "выключить" алкогольную зависимость: подробности

Новости шоу бизнеса: Ученые определили группу нейронов, которая играет ключевую роль в пристрастии к спиртному.

С помощью целенаправленного воздействия на этот участок им удалось подавить у испытуемых тягу к алкоголю.

В 2016 году исследователям из института Скрипса (США) удалось локализовать "командный центр", из которого поступают команды пить больше, чаще и искать алкоголь при каждом удобном случае, – центральные ядра миндалевидного тела.

Теперь они продвинулись еще дальше, выделив конкретную группу нейронов, при воздействии на них зависимость отключается.

Чтобы проверить свою гипотезу, они искусственно "заразили" подопытных крыс алкоголизмом, а затем с помощью лазера временно заблокировали нужные клетки. В результате им удалось не только подавить интерес грызунов к алкоголю, но и предотвратить синдром отмены (характерное дрожание и спутанную ходьбу).

Сложность в том, что такие лазерные процедуры не подходят как практические методы лечения. Для этого пришлось бы имплантировать оптическое волокно в голову живого человека. Но исследователи обещают подумать над более удобными "переключателями" – например, лекарствами или приборами магнитной стимуляции мозга.