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Ученые смогли "выключить" алкогольную зависимость: подробности

Ученые смогли "выключить" алкогольную зависимость: подробности
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые определили группу нейронов, которая играет ключевую роль в пристрастии к спиртному.

С помощью целенаправленного воздействия на этот участок им удалось подавить у испытуемых тягу к алкоголю.

В 2016 году исследователям из института Скрипса (США) удалось локализовать "командный центр", из которого поступают команды пить больше, чаще и искать алкоголь при каждом удобном случае, – центральные ядра миндалевидного тела.

Теперь они продвинулись еще дальше, выделив конкретную группу нейронов, при воздействии на них зависимость отключается.

Чтобы проверить свою гипотезу, они искусственно "заразили" подопытных крыс алкоголизмом, а затем с помощью лазера временно заблокировали нужные клетки. В результате им удалось не только подавить интерес грызунов к алкоголю, но и предотвратить синдром отмены (характерное дрожание и спутанную ходьбу).

Официальный факт: алкоголь является опасным для нашего здоровья 

Сложность в том, что такие лазерные процедуры не подходят как практические методы лечения. Для этого пришлось бы имплантировать оптическое волокно в голову живого человека. Но исследователи обещают подумать над более удобными "переключателями" – например, лекарствами или приборами магнитной стимуляции мозга.

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Здоровье, Алкоголь, Спиртное, Алкогольная зависимость.
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