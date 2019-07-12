ТОП 7 нетривиальных способов избавиться от следов укуса комаров

1 Лимон Лимон есть практически в каждом доме. Он отлично подходит для чая, салатной заправки, приготовления лимонадов, очистки загрязнений и масок для кожи. Но в том числе он эффективен и при комарином укусе. Буквально пара капель сока лимона помогут спастись от боли, полученной от укуса комара. К тому же запах кислых цитрусовых отпугивает москитов и избавляет от них. Чтобы избавиться от комаров, нужно разрезать лимон пополам и воткнуть в него цветы гвоздики. Такой запах будет убийственным для насекомых и позволит жить без этих кровопийц в доме.

2 Сода Пищевая сода, которая есть на кухне каждой хозяйки, тоже эффективно помогает избавиться от следов укуса комаров. Для изготовления полезного средства нужно развести соду в воде до состояния кашицы, положить ее на место укуса. Всего несколько минут – пройдет зуд и воспаление.

3 Уксус Это средство тоже эффективно помогает избавиться от раздражения, полученного после укуса комаров. Нужно приложить к нему ватный тампон, смоченный в уксусе. Надо заметить, что запах может быть крайне резким. В таком случае лучше использовать яблочный или виноградный уксус.

4 Лед Заживляющего эффекта вы вряд ли получите. Но опять-таки можно снизить выраженность болевых ощущений. если приложить к укусу кусочек льда, то наступит желанное облегчение.

5 Алоэ вера Сок алоэ очень полезен во многих аспектах, например, при простуде, воспалениях, насморке. В том числе его можно применить после укуса комара – сок вытянет все ядовитые вещества из раны, за счет чего заживление пройдет намного быстрее.

6 Чеснок Запах чеснока отпугивает насекомых, в том числе и комаров. К тому же он поможет заживить рану, полученную от укуса. Нужно просто приложить к поврежденному участку очищенную дольку чеснока. Сразу предупредим: это будут не самые приятные ощущения в вашей жизни, но невероятно эффективные.