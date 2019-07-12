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ТОП 7 нетривиальных способов избавиться от следов укуса комаров

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ТОП 7 нетривиальных способов избавиться от следов укуса комаров
09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: От этих насекомых практически невозможно спастись: рано или поздно они настигнут в любом помещении, в любом месте на свежем воздухе.

  • 1

    Лимон

    Лимон есть практически в каждом доме. Он отлично подходит для чая, салатной заправки, приготовления лимонадов, очистки загрязнений и масок для кожи. Но в том числе он эффективен и при комарином укусе. Буквально пара капель сока лимона помогут спастись от боли, полученной от укуса комара. К тому же запах кислых цитрусовых отпугивает москитов и избавляет от них.

    Чтобы избавиться от комаров, нужно разрезать лимон пополам и воткнуть в него цветы гвоздики. Такой запах будет убийственным для насекомых и позволит жить без этих кровопийц в доме.

  • 2

    Сода

    Пищевая сода, которая есть на кухне каждой хозяйки, тоже эффективно помогает избавиться от следов укуса комаров. Для изготовления полезного средства нужно развести соду в воде до состояния кашицы, положить ее на место укуса. Всего несколько минут – пройдет зуд и воспаление.

  • 3

    Уксус

    Это средство тоже эффективно помогает избавиться от раздражения, полученного после укуса комаров. Нужно приложить к нему ватный тампон, смоченный в уксусе. Надо заметить, что запах может быть крайне резким. В таком случае лучше использовать яблочный или виноградный уксус.

  • 4

    Лед

    Заживляющего эффекта вы вряд ли получите. Но опять-таки можно снизить выраженность болевых ощущений. если приложить к укусу кусочек льда, то наступит желанное облегчение.

  • 5

    Алоэ вера

    Сок алоэ очень полезен во многих аспектах, например, при простуде, воспалениях, насморке. В том числе его можно применить после укуса комара – сок вытянет все ядовитые вещества из раны, за счет чего заживление пройдет намного быстрее.

  • 6

    Чеснок

    Запах чеснока отпугивает насекомых, в том числе и комаров. К тому же он поможет заживить рану, полученную от укуса. Нужно просто приложить к поврежденному участку очищенную дольку чеснока. Сразу предупредим: это будут не самые приятные ощущения в вашей жизни, но невероятно эффективные.

  • 7

    Зубная паста

    Всем известно, что зубная паста активно используется в домашнем хозяйстве. В аптечке она точно полезный предмет. Мятная паста без красителей может нейтрализовать боль, жжение. А ранка высохнет буквально за считанные часы.

    Необязательно использовать специальные средства, купленные в аптеке – есть весьма безопасные и находящиеся под рукой ингредиенты, которые можно применить в любой обстановке.

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Здоровье, Комары, Лето, Укусы комаров, Летние дни, Советы медиков, Как избавиться от следов от укусов комаров.
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