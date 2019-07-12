Медики рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Подушки. Специалисты советуют надевать на подушки наперники и лишь затем – наволочки. Тогда стирать подушки нужно будет два-три раза в год, а наперники — раз в месяц. Если наперники не используются, то стирать подушки эксперты рекомендуют раз в два-три месяца.

Одеяла и пододеяльники. По мнению специалистов, пододеяльники следует стирать каждую неделю или хотя бы раз в десять дней. Если пододеяльники не используются и одеялом укрываются без них, то его лучше стирать вместе с остальным постельным бельем раз в неделю.

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Наматрасники. Их нужно снимать с матрасов и стирать хотя бы раз в месяц. Сами матрасы полезно несколько раз в год выносить на воздух в солнечную погоду – проветриться и просушиться. Эксперты отмечают, что матрас из латекса следует менять раз в восемь лет, пенный матрас – раз в семь лет, а матрас с пружинами – раз в пять лет.

Человеческое тело ежедневно теряет миллионы кожных клеток, большая часть которых остается в постельном белье. Кроме того, по ночам люди происходит потоотделение, выделяется кожное сало, — и все это также впитывается в белье, становится питательной средой для размножения в нем пылевых клещей, грибков, бактерий.