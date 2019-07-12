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Медики рассказали, как часто следует стирать постельное белье

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Медики рассказали, как часто следует стирать постельное белье
15:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если пренебрегать стиркой, то постельное белье может стать богатым источником микроорганизмов.

  • 1

    Подушки. Специалисты советуют надевать на подушки наперники и лишь затем – наволочки. Тогда стирать подушки нужно будет два-три раза в год, а наперники — раз в месяц. Если наперники не используются, то стирать подушки эксперты рекомендуют раз в два-три месяца.

     

  • 2

    Простыни, наволочки. Эти предметы постельного белья рекомендуется стирать раз в неделю. Простыни и наволочки быстрее всего становятся грязными и засаленными.

  • 3

    Одеяла и пододеяльники. По мнению специалистов, пододеяльники следует стирать каждую неделю или хотя бы раз в десять дней. Если пододеяльники не используются и одеялом укрываются без них, то его лучше стирать вместе с остальным постельным бельем раз в неделю.

     

  • 4

    Наматрасники. Их нужно снимать с матрасов и стирать хотя бы раз в месяц. Сами матрасы полезно несколько раз в год выносить на воздух в солнечную погоду – проветриться и просушиться. Эксперты отмечают, что матрас из латекса следует менять раз в восемь лет, пенный матрас – раз в семь лет, а матрас с пружинами – раз в пять лет.

    Человеческое тело ежедневно теряет миллионы кожных клеток, большая часть которых остается в постельном белье. Кроме того, по ночам люди происходит потоотделение, выделяется кожное сало, — и все это также впитывается в белье, становится питательной средой для размножения в нем пылевых клещей, грибков, бактерий.

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Здоровье, Белье, Кровать, Одеяло, Подушки, Советы медиков, Наматрасник.
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