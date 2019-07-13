ТОП 5 вещей, которые полезно знать при гипотонии

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Когда гипотонию нужно лечить. Артериальная гипотензия фиксируется, когда тонометр показывает 90/60. Гипотонию нужно лечить (точнее, нужно лечить ее первоисточник) в тех случаях, когда снижение давления оказывается последствием заболеваний. В частности, гипотонию вызывают анемия, гипотиреоз, недостаточность надпочечников, пороки сердца.

Кроме того, давление может падать в ситуации обезвоживания или перегрева, а также на фоне приема некоторых лекарств, например, препаратов для снижения артериального давления, диуретиков, антидепрессантов, миорелаксантов.

Также давление может снижаться при изменении положения тела с горизонтального на вертикальное, после еды – это нередко наблюдается в зрелом и пожилом возрасте.