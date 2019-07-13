ТОП 5 вещей, которые полезно знать при гипотонии

Когда гипотонию нужно лечить. Артериальная гипотензия фиксируется, когда тонометр показывает 90/60. Гипотонию нужно лечить (точнее, нужно лечить ее первоисточник) в тех случаях, когда снижение давления оказывается последствием заболеваний. В частности, гипотонию вызывают анемия, гипотиреоз, недостаточность надпочечников, пороки сердца.
Кроме того, давление может падать в ситуации обезвоживания или перегрева, а также на фоне приема некоторых лекарств, например, препаратов для снижения артериального давления, диуретиков, антидепрессантов, миорелаксантов.
Также давление может снижаться при изменении положения тела с горизонтального на вертикальное, после еды – это нередко наблюдается в зрелом и пожилом возрасте.
Внезапно упавшее давление – это опасно. Если у человека, который не является гипотоником, внезапно понижается давление (возникает так называемая острая гипотония), нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Резкое падение давления может быть маркером таких состояний, как кровотечение, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, шок, интоксикация, гипогликемия, обусловленная сахарным диабетом.
Первичная гипотония не опасна для жизни. Первичная гипотония фиксируется, когда пониженное давление у человека – постоянное явление. Такая гипотония способствует многим дискомфортным состояниям и все же, в отличие от гипертонии, она не приводит к инфаркту или инсульту.
Гипотония часто бывает у спортсменов. Большие физические нагрузки способствуют развитию гипотонии. Понижение артериального давления и редкий пульс нередко наблюдаются у спортсменов и балерин – так проявляется защитная реакция организма, который старается работать в экономном режиме, чтобы нивелировать эффект силовых затрат.
При гипотонии нередки психические нарушения. Пониженное давление часто встречается у пассивных, инфантильных, неуверенных в себе людей, а также личностей с повышенной тревожностью, раздражительных, страдающих бессонницей. Причина тут не в плохом характере, а в том, что из-за низкого артериального давления, которое ухудшает кровоснабжение, мозг гипотоников недополучает кислорода. Отсюда – психические особенности, склонность к головным болям.
Гипертония может быть врожденной особенностью, либо возникать вследствие некоторых факторов – например, стресса или патологических изменений в организме.