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Ужалила медуза: первая помощь и профилактика

Ужалила медуза: первая помощь и профилактика
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Что делать, если вас ужалила медуза и насколько опасна рана – читайте дальше.

Ожог от жала черноморской и средиземноморской медузы не являются опасными для жизни человека. Однако игнорировать его нельзя. Особенно внимательными следует быть пожилым людям, детям и тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Также стоит понимать, что у разных людей реакция на контакт с медузой может быть разной. Так, у кого-то этот ожог может пройти за несколько часов, а у кого-то это может вызвать осложнения, аллергическую реакцию, а сам ожог может не сходить на протяжении нескольких лет.

После того, как медуза ужалит, большинство людей испытывают изжогу и боль, в некоторых случаях болит так сильно, что это даже может вызвать болевой шок. Также иногда пострадавший человек может ощущать тошноту, головную боль, судороги и тому подобное. Также случается, что после укуса у пострадавшего может появиться стойкая аллергия на морепродукты.

Наибольшая опасность от жала медуз существует для младенцев, которым еще нет 3 лет. От контакта с медузой у маленького ребенка могут возникнуть отеки, судороги и это даже может привести к смерти.

Первая помощь, если ужалила медуза

Когда вы почувствовали, что ужалила медуза – промойте ожог морской или соленой водой и попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать яд медузы поможет сок лимона – просто выдавите его на обожженное место. Также место ожога можно промыть раствором пищевой соды или 5% раствором уксуса. Кроме того, в аптеке вы можете приобрести специальный гель с гидрокортизоном.

Если человек склонен к аллергии, ему нужно принят антигистаминный препарат. Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающее. Поможет приглушить боль и изжогу обычный холодный компресс. Также в этот период надо очень много пить.

Ужалила медуза – чего делать нельзя

Очень важно знать, что ожог нельзя промывать пресной водой – это ускорит распространение яда в организме. Также нельзя прикасаться к месту поражения голыми руками – есть риск, что яд попадет на руки.

Не желательно протирать место ожога зеленкой, йодом или спиртовым раствором, а также употреблять алкоголь – это только ухудшит состояние пострадавшего.

Когда обращаться к врачу

Если ожог от контакта с медузой не проходит в течение долгого времени, лучше обратиться к врачу. Также в медучреждение надо идти, когда после ожога у человека возникает головокружение, потеря сознания, проблемы с дыханием или боль в груди.

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Профилактика

На самом деле, единственной профилактикой в этом случае является отказ от купания во время сезона медуз. Если вы знаете или тем более увидели в море стаи медуз, в тот период также желательно избегать моря.

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Все по теме:

яд, Советы, Море, Медуза, Первая помощь, Профилактика, Ужалила медуза.
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