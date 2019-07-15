Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
Итоги 14 июля: увольнение Власова, люстрация в команде Зеленского и фотографии всех кандидатов в нардепы
ЦИК напоминает: сегодня последний день, когда можно сменить место голосования
Сегодня последний день, когда можно сменить место голосования
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь
Приметы и обряды на 15 июля - День святителя Фотия, День берегинь

Стало известно, как избежать летней потливости

Смотрите фото (7)
Стало известно, как избежать летней потливости
10:32 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали, как уменьшить потоотделение, не нарушая при этом дресс-кода.

  • 1

    Пейте поменьше кофе. Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти компоненты обеспечивают гиперстимуляцию нервной системы и приводят к выработке адреналина. А это повышает температуру тела и заставляет вас потеть.

  • 2

    Используйте антиперспиранты. Применение антиперспирантов, и особенно с хлоридом алюминия, помогает уменьшить потливость за счет блокады потовых желез. Но постарайтесь наносить антиперспиранты не с утра, а вечером перед сном, так как в этом случае они будут более эффективны на следующий день.

  • 3

    Правильное белье. Многим кажется, что в жару лучше всего спать совсем без одежды. В реальности, нам следует выбирать правильное нижнее белье, сделанное только из натуральных волокон вроде хлопка, но ни в коем случае не синтетику. Дело в том, что хлопок эффективно абсорбирует пот, и в результате человек впоследствии не пахнет, а синтетическая одежда выделяет неприятный запах в атмосферу.

  • 4

    Пейте больше воды. Употребление достаточного количества воды обеспечивает надлежащий уровень увлажнения организма. А это уменьшит температуру тела и снизит выработку пота.

     

  • 5

    Правильно принимайте ванну. Старайтесь в жару не принимать ванну или душ с горячей водой, так как это повышает температуру тела и заставляет потеть более интенсивно. Используйте антибактериальное мыло, предотвращающее бактериальные инфекции, приводящие к избыточной потливости. Выбирайте мыло с триклозаном.

    Следите за питанием. Продукты питания, содержащие чеснок или лук, на время жары лучше исключить. Все острые, пряные и жирные источники пищи также следует ограничить, поскольку все они стимулируют потовые железы и заставляют нас потеть сильнее.

    В жаркое время года многочисленные офисные работники страдают особенно сильно из-за повышенной потливости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Потливость, Борьба с потливостью, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
В Штатах начались облавы на нелегальных мигрантов
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Рецепт дня: закусочный торт с консервированной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь