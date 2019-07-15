Стало известно, как избежать летней потливости

Пейте поменьше кофе. Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти компоненты обеспечивают гиперстимуляцию нервной системы и приводят к выработке адреналина. А это повышает температуру тела и заставляет вас потеть.

Используйте антиперспиранты. Применение антиперспирантов, и особенно с хлоридом алюминия, помогает уменьшить потливость за счет блокады потовых желез. Но постарайтесь наносить антиперспиранты не с утра, а вечером перед сном, так как в этом случае они будут более эффективны на следующий день.

Правильное белье. Многим кажется, что в жару лучше всего спать совсем без одежды. В реальности, нам следует выбирать правильное нижнее белье, сделанное только из натуральных волокон вроде хлопка, но ни в коем случае не синтетику. Дело в том, что хлопок эффективно абсорбирует пот, и в результате человек впоследствии не пахнет, а синтетическая одежда выделяет неприятный запах в атмосферу.

Пейте больше воды. Употребление достаточного количества воды обеспечивает надлежащий уровень увлажнения организма. А это уменьшит температуру тела и снизит выработку пота.

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Правильно принимайте ванну. Старайтесь в жару не принимать ванну или душ с горячей водой, так как это повышает температуру тела и заставляет потеть более интенсивно. Используйте антибактериальное мыло, предотвращающее бактериальные инфекции, приводящие к избыточной потливости. Выбирайте мыло с триклозаном.

Следите за питанием. Продукты питания, содержащие чеснок или лук, на время жары лучше исключить. Все острые, пряные и жирные источники пищи также следует ограничить, поскольку все они стимулируют потовые железы и заставляют нас потеть сильнее.

В жаркое время года многочисленные офисные работники страдают особенно сильно из-за повышенной потливости.