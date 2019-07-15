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Медики назвали 6 привычек, наносящие вред состоянию почек

Медики назвали 6 привычек, наносящие вред состоянию почек
13:25 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Проблемы с данным органом вызывают отеки, патологическую усталость и гипертонию.

Первой привычкой является ведение малоподвижного образа жизни, длительное сидение на стуле или диване замедляет циркуляцию крови в нижней части тела. Кровообращение в почках становится вялым, это приводит к снижению фильтрации крови, ухудшая работу парного органа. 

Второй привычкой называют отсутствие длительного сна. Недосып приводит к развитию почечной недостаточности. Третьим фактором является переохлаждение, при этом возможен пиелонефрит.

Симптомами воспаления являются высокая температура, боль при мочеиспускании и в пояснице. Четвертой привычкой является терпеть при позывах в туалет, необходимо вовремя выводить вредные вещества из организма. Многие придерживаются строгих диет и худеют. Медики заявляют, что почки имеют вокруг защитную капсулу из жира, при снижении веса данная прослойка уменьшается, это снижает степень защиты парного органа.

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Следует избавиться от привычки пить вместо воды чай, сок или кофе, так как данные жидкости не могут заменить её. Питьевая вода улучшает функцию почек по очищению организма, тогда как остальные жидкости требуют дополнительной нагрузки.

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Здоровье, Почки, Советы медиков, Вред для почек.
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