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Среда, 17.07.2019
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Стало известно, кому нельзя есть бананы

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Стало известно, кому нельзя есть бананы
14:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Даже абсолютно здоровые люди после употребления бананов могут пострадать от вздутия живота и пищевой аллергии.

  • 1

    При варикозе и болезни сердца. Бананы содействуют выведению жидкости из организма и тем самым увеличивают густоту крови. Поэтому их, по мнению медиков, нельзя есть при тромбофлебитах и варикозном расширении вен, а также людям, которые перенесли инфаркты и инсульты, страдающим от ишемической болезни сердца.

  • 2

    При диабете. При сахарном диабете ограничивается употребление спелых плодов, но при этом для диабетиков хорошей пищей являются незрелые и вареные бананы.

  • 3

    При гипертонии. Если у человека повышенное давление, есть гипертония, есть бананы не нужно. Напомним, они способствуют сгущению крови.

  • 4

    При раздраженном кишечнике. У некоторых людей бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота. Их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.

  • 5

    При проблемах с пищеварением. Люди, у которых есть проблемы с желудком, тоже могут пострадать из-за бананов, после которых повышается кислотность желудочного сока. Врачи предупреждают: бананы нельзя есть натощак и запивать водой.

  • 6

    При ожирении. Искусственное дозревание бананов способствует тому, что часть содержащихся в них сложных углеводов, таких как крахмал и клетчатка, конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом, то есть, провоцирующим рост уровня сахара в крови, при котором замедляется метаболизм, и активно размножаются жировые клетки. При критических проблемах с весом есть бананы нельзя.

    Бананы очень вкусный и полезный фрукт, который помогает лишней жидкости значительно быстрее выходить из организма, не задерживаясь, что спасает от отеков, но увеличивает густоту крови.

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Здоровье, Фрукты, Бананы, Польза бананов, Советы медиков.
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