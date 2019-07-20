Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
КСУ получил заявление относительно трех законов о неподконтрольном Донбассе
КСУ получил заявление относительно трех законов о неподконтрольном Донбассе
США ввели санкции в отношении представителя Хезболлы
США ввели санкции в отношении представителя Хезболлы
Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
Продукты, которые вы наверняка храните неправильно
Продукты, которые вы наверняка храните неправильно

Продукты, которые вы наверняка храните неправильно

Смотрите фото (11)
Продукты, которые вы наверняка храните неправильно
03:43 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы стратегические запасы радовали дольше, узнайте, как сохранить их в свежести и сохранности.

  • 1

    Яблоки

    Если вы будете хранить яблоки на кухне при комнатной температуре, они, к сожалению, сгниют быстро. Вместо этого отправляйте сочные плоды в холодильник, в контейнер для овощей и фруктов. Так яблоки могут оставаться свежими и хрустящими до нескольких недель.

  • 2

    Мука

    Мука медленно, но уверено портится от контакта с воздухом. А ещё её могут облюбовать насекомые. Чтобы предотвратить первую проблему, пересыпьте муку в стеклянную банку с хорошей крышкой или пластиковый пакет зиплок. А чтобы справиться со второй, лучше и вовсе хранить её в холодильнике.

  • 3

    Фрукты

    Хранить фрукты и ягоды в холодильнике – неплохая идея. Но и это нужно делать правильно. Оказывается, их нельзя селить по соседству с…овощами. Потому что в результате будет выделяться газ, ускоряющий гниение. Так что убедитесь, что овощи и фрукты хранятся отдельно в разных контейнерах.

  • 4

    Картофель

    Картофель нужно хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Холодильник будет не лучшей идеей – так картошке уж слишком холодно. В итоге крахмал начнёт превращаться в сахар. А сладкая картошка, согласитесь, не самый вкусный продукт.

  • 5

    Лук

    Лук – продукт чувствительный. Посудите сами: хранить его нужно в таких же условиях, как и картофель (сухо, темно, прохладно), но при этом – ни в коем случае не рядом с ним. Потому что лук и картошка заставляют друг друга быстро портиться. Возможно, бабушкин лайфхак с чулком был не самой плохой идеей. А вообще, хранить луковицы можно и в холодильнике. Но только не рядом с фруктами. Да, сложно, мы предупреждали.

  • 6

    Салат

    Нельзя хранить салат в пластиковой обёртке – так он испортиться очень быстро, станет слизким и отнюдь не аппетитным. Вместо этого поместите его в перфорированный пакет, заверните в бумагу или же просто распечатайте и положите в миску.

  • 7

    Сыр 

    Чтобы твердый сыр дольше оставался свежим и не покрылся плесенью после распечатывания, перезапакуйте его в фольгу, вощёную бумагу или марлю. А ещё лучше приобрести специальный контейнер для хранения этого вкусного продукта.

  • 8

    Макароны и паста

    Вопреки распространённому мнению, после вскрытия родной упаковки макаронные изделия не стоит хранить в ней. Лучше пересыпьте их в стеклянный бутыль с плотной крышкой. Так вы избежите плесени и неприятного сырого привкуса.

  • 9

    Помидоры

    Помидоры следует хранить подальше от света и влажности. А в холодильник их советует поместить только за пару часов до приготовления. Так они останутся сочными, но при этом будут хорошо поддаваться резке.

  • 10

    Хлеб

    Хотите сберечь хлеб дольше? Тогда не бойтесь хранить его в холодильнике. Но только хорошо запакованным. Так он не зачерствеет, да и у плесени не будет шанса. Один нюанс: придётся перейти на горячие бутерброды в микроволновке или же разогревать хлеб в тостере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Хранение продуктов, Хранение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
03 Нефедов: Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На передовой определили лучший экипаж танкистов (Фото)
На передовой определили лучший экипаж танкистов (Фото)
В Украине наступил &quot;день тишины&quot; перед выборами
В Украине наступил "день тишины" перед выборами
Активисты боятся, что ремонт моста в Днепре будет фиктивным
Активисты боятся, что ремонт моста в Днепре будет фиктивным
Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом &quot;Терминаторе&quot;
Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь