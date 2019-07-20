Продукты, которые вы наверняка храните неправильно

1 Яблоки Если вы будете хранить яблоки на кухне при комнатной температуре, они, к сожалению, сгниют быстро. Вместо этого отправляйте сочные плоды в холодильник, в контейнер для овощей и фруктов. Так яблоки могут оставаться свежими и хрустящими до нескольких недель.

2 Мука Мука медленно, но уверено портится от контакта с воздухом. А ещё её могут облюбовать насекомые. Чтобы предотвратить первую проблему, пересыпьте муку в стеклянную банку с хорошей крышкой или пластиковый пакет зиплок. А чтобы справиться со второй, лучше и вовсе хранить её в холодильнике.

3 Фрукты Хранить фрукты и ягоды в холодильнике – неплохая идея. Но и это нужно делать правильно. Оказывается, их нельзя селить по соседству с…овощами. Потому что в результате будет выделяться газ, ускоряющий гниение. Так что убедитесь, что овощи и фрукты хранятся отдельно в разных контейнерах.

4 Картофель Картофель нужно хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Холодильник будет не лучшей идеей – так картошке уж слишком холодно. В итоге крахмал начнёт превращаться в сахар. А сладкая картошка, согласитесь, не самый вкусный продукт.

5 Лук Лук – продукт чувствительный. Посудите сами: хранить его нужно в таких же условиях, как и картофель (сухо, темно, прохладно), но при этом – ни в коем случае не рядом с ним. Потому что лук и картошка заставляют друг друга быстро портиться. Возможно, бабушкин лайфхак с чулком был не самой плохой идеей. А вообще, хранить луковицы можно и в холодильнике. Но только не рядом с фруктами. Да, сложно, мы предупреждали.

6 Салат Нельзя хранить салат в пластиковой обёртке – так он испортиться очень быстро, станет слизким и отнюдь не аппетитным. Вместо этого поместите его в перфорированный пакет, заверните в бумагу или же просто распечатайте и положите в миску.

7 Сыр Чтобы твердый сыр дольше оставался свежим и не покрылся плесенью после распечатывания, перезапакуйте его в фольгу, вощёную бумагу или марлю. А ещё лучше приобрести специальный контейнер для хранения этого вкусного продукта.

8 Макароны и паста Вопреки распространённому мнению, после вскрытия родной упаковки макаронные изделия не стоит хранить в ней. Лучше пересыпьте их в стеклянный бутыль с плотной крышкой. Так вы избежите плесени и неприятного сырого привкуса.

9 Помидоры Помидоры следует хранить подальше от света и влажности. А в холодильник их советует поместить только за пару часов до приготовления. Так они останутся сочными, но при этом будут хорошо поддаваться резке.