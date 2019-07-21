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Ферментированные продукты: в чем польза соленья
Ферментированные продукты: в чем польза соленья

Ферментированные продукты: в чем польза соленья

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Ферментированные продукты: в чем польза соленья
02:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Именно такие продукты очень полезны, напоминают нам ученые из Кембриджа.

  • 1

    Ферментированные продукты - которые перед употреблением прошли через процесс брожения - чрезвычайно полезны, потому что содержат полезные бактерии.

  • 2

    "От 70 до 80 процентов наших иммунных клеток находятся в кишечнике, - рассказала Элисон Кларк из Британской диетической ассоциации. - Такие продукты, как квашеные овощи, чайный гриб, кисломолочные продукты помогают поддерживать клетки иммунитета".

    По ее словам, есть немало фактов улучшения состояния людей, страдающих аллергией, синдромом раздраженного кишечника, частыми простудами, после того как они начали ежедневно употреблять в пищу соленья и молочнокислые продукты.

  • 3

    Эксперты также ссылаются на более раннее исследование иммунологов из испанского Университета Гранада, в котором анализировалось влияние ферментированных продуктов на кишечную флору.

  • 4

    Когда после длительного употребления в пищу таких продуктов добровольцы сделали двухнедельный перерыв, уровни полезных бактерий в их кишечнике сократились, как и маркеры здоровой иммунной системы.

Продукты, которые вы наверняка храните неправильно

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Здоровье, Польза, Квашеная капуста, Соленье, Ферментированные продукты.
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