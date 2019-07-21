Ферментированные продукты: в чем польза соленья

Ферментированные продукты - которые перед употреблением прошли через процесс брожения - чрезвычайно полезны, потому что содержат полезные бактерии.

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"От 70 до 80 процентов наших иммунных клеток находятся в кишечнике, - рассказала Элисон Кларк из Британской диетической ассоциации. - Такие продукты, как квашеные овощи, чайный гриб, кисломолочные продукты помогают поддерживать клетки иммунитета".

По ее словам, есть немало фактов улучшения состояния людей, страдающих аллергией, синдромом раздраженного кишечника, частыми простудами, после того как они начали ежедневно употреблять в пищу соленья и молочнокислые продукты.