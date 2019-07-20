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Острая пища: Ульяна Супрун рекомендует включить в рацион красный перец

Острая пища: Ульяна Супрун рекомендует включить в рацион красный перец
20:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Красный перец не вредит желудку, а наоборот - предупреждает повреждения.

Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Красный перец предотвращает повреждение желудка, в частности, в случае приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ацетилсалициловая кислота, или при инфекции Helicobacter pylori, вызывающая язву", - отметила Супрун и добавила, что острый перец эффективно уменьшает воспаление в случае панкреатита.

Кроме того, сейчас исследуют противоопухолевые свойства капсаицина — вещества, которое делает перец жгучим. "Красный перец — не лекарство от рака или панкреатита. Но его можно есть — диетические рекомендации при панкреатите ограничивают потребление алкоголя, жирной, сладкой и жаренной во фритюре пищи, но советуют овощи, фрукты и ягоды, в которых много антиоксидантов", - отметила Супрун.

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Она посоветовала не бояться острой пищи, запасаться красным перцем на холодную зиму, а еще — подвергать сомнению распространенные мифы и искать ответы в доказательной медицине и науке.

Что касается пользы красного перца, Супрун отметила, что острый перец — неплохой консервант: он убивает три четверти патогенных бактерий в пище. Кроме того, чили — прекрасный источник антиоксидантов. Антиоксиданты — это молекулы, которые останавливают свободнорадикальные процессы, предотвращают старение и повреждение клеток, прогресса атеросклероза и фотостарение кожи. Также в стручке перца много железа, калия, дневная норма витамина С и витамин А, витамин В6 и бета-каротин. Перец в определенной степени предотвращает преждевременную смертность, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, облегчает состояние при астме, насморке и чесотке — сообщают длительные масштабные исследования в США и Китае.

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Боль от перца заставляет мозг выделять эндорфины — нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Поэтому после острой пищи наступает эйфория. К тому же, красный перец снижает риск умереть от сердечно-сосудистых болезней, и помогает дольше тренироваться людям с сердечной недостаточностью. Также он способствует похудению и уменьшает аппетит и нормализует обмен веществ при диабете.

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Питание, Здоровье, Продукты, Красный перец, Супрун, Острая пища, Ульяна Супрун.
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