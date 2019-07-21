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Мигрень: действенные способы, которые помогут избавится от болевых симптомов

Мигрень: действенные способы, которые помогут избавится от болевых симптомов
08:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Аврал на работе, городская суета, стрессы… Как результат - головная боль.

Пора положить конец этим мучениям! Какие же существуют способы избавления от головной боли? Мы отобрали для тебя самые действенные.

Мимическая гимнастика

Несколько простых мимических упражнений отлично снимают напряжение лицевых мышц, которое может вызывать головную боль. Попробуй выполнить несколько вариантов перед зеркалом: Подними брови вверх и расслабься, дай им опуститься самим. Закрой глаза, поверни глазные яблоки в одну сторону. Сделай это быстро, немного задержись в таком положении, расслабься. Открой рот, подвигай челюстью вправо и влево. Сморщи нос, будто нюхаешь что-то неприятное. Строй гримасы, как будто ты ребенок.

Защищай глаза

Голова может болеть и от напряжения глаз. Яркий свет, будь то солнце, лампы дневного света, телевизор или экран компьютера, заставляет напрягать зрение, щуриться, что в итоге приводит к головной боли. Поэтому обязательно устраивай себе перерывы: отходи от компьютера и не забывай о гимнастике для глаз.

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Восполни дефицит магния

Недостаток в организме такого важного микроэлемента, как магний, может вызывать периодические головные боли или даже мигрени. Дело в том, что магний способствует расслаблению мышц, он также снимает спазм сосудов, в результате улучшается циркуляция крови, в мозг поступает больше кислорода, и головная боль утихает.

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Здоровье, Лечение, Мигрень, Головная боль.
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