Рейтинг самых полезных для здоровья продуктов

1 Помидоры Первое место в рейтинге заняли помидоры. Их ценность – в большом количестве активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. Благодаря антиоксидантным свойствам помидоры (а также томатный соус, приготовленный из них) помогают организму бороться с раковыми клетками, также они полезны для сердечно-сосудистой системы и помогают снизить артериальное давление.

2 Овсянка На втором месте – овсянка, в которой много растительных белков, клетчатки, витаминов группы В и растворимых пищевых волокон. Употребление овсяной каши защищает от повышенного давления, очищает пищеварительную систему от токсинов. Есть овсянку рекомендуется 1-2 раза в неделю по утрам.

3 Киви Плоды киви заняли третью позицию в рейтинте. Эти фрукты содержат витамины А, С и Е, их семена — жирные кислоты омега-3. Киви помогают поддерживать здоровье сосудов, артериальное давление, также они ускоряют обмен веществ и помогают худеть.

4 Виноград Четвертое место рейтинга получил виноград. Виноград темных сортов замедляет процессы окисления в организме, что защищает от появления злокачественных новообразований. Также виноград крайне полезен для сосудов – он мешает образованию тромбов.

5 Рыба и морепродукты В них содержатся жиры, витамины, минералы и микроэлементы, улучшающие состояние сосудов и артерий. Диетологи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю.

6 Брокколи Брокколи – на шестой строке. Брокколи помогает организму восстановиться после перенесенных заболеваний, он полезен для печени, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также при нервных срывах и при нарушении обмена веществ. Также он крайне необходим пожилым людям, детям и беременным женщинам.

7 Авокадо Седьмое место заняли плоды авокадо. Благодаря содержанию особых жирных кислот авокадо делает крепче кровеносные сосуды и сердце, а его ферменты помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Также авокадо позитивно влияет на мозг – при его регулярном употреблении снижаются раздражительность и усталость, улучшается самочувствие в целом.

8 Яйца Ученые рекомендуют съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, содержащиеся в яйцах, помогают нейтрализовать вред, который наносит сосудам окружающая среда. Кроме того, они насыщены кальцием и лецитином, за счет чего предотвращают быстрое старение.

9 Чеснок На девятом месте в рейтинге – чеснок. О его полезных свойствах известно издавна: он помогает сохранить сосуды здоровыми, а также снижает уровень плохого холестерина в крови. Кроме того, считается, что употребление чеснока может предотвратить заражение некоторыми заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.