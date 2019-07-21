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Рейтинг самых полезных для здоровья продуктов

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Рейтинг самых полезных для здоровья продуктов
21:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В рационе каждого человека должны быть эти продукты.

  • 1

     Помидоры

    Первое место в рейтинге заняли помидоры. Их ценность – в большом количестве активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. Благодаря антиоксидантным свойствам помидоры (а также томатный соус, приготовленный из них) помогают организму бороться с раковыми клетками, также они полезны для сердечно-сосудистой системы и помогают снизить артериальное давление.

  • 2

     Овсянка

    На втором месте – овсянка, в которой много растительных белков, клетчатки, витаминов группы В и растворимых пищевых волокон. Употребление овсяной каши защищает от повышенного давления, очищает пищеварительную систему от токсинов. Есть овсянку рекомендуется 1-2 раза в неделю по утрам.

  • 3

    Киви

     

    Плоды киви заняли третью позицию в рейтинте. Эти фрукты содержат витамины А, С и Е, их семена — жирные кислоты омега-3. Киви помогают поддерживать здоровье сосудов, артериальное давление, также они ускоряют обмен веществ и помогают худеть.

  • 4

    Виноград

    Четвертое место рейтинга получил виноград. Виноград темных сортов замедляет процессы окисления в организме, что защищает от появления злокачественных новообразований. Также виноград крайне полезен для сосудов – он мешает образованию тромбов.

  • 5

    Рыба и морепродукты 

    В них содержатся жиры, витамины, минералы и микроэлементы, улучшающие состояние сосудов и артерий. Диетологи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю.

  • 6

    Брокколи

    Брокколи – на шестой строке. Брокколи помогает организму восстановиться после перенесенных заболеваний, он полезен для печени, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также при нервных срывах и при нарушении обмена веществ. Также он крайне необходим пожилым людям, детям и беременным женщинам.

  • 7

    Авокадо

     

    Седьмое место заняли плоды авокадо. Благодаря содержанию особых жирных кислот авокадо делает крепче кровеносные сосуды и сердце, а его ферменты помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Также авокадо позитивно влияет на мозг – при его регулярном употреблении снижаются раздражительность и усталость, улучшается самочувствие в целом. 

  • 8

    Яйца

     

    Ученые рекомендуют съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, содержащиеся в яйцах, помогают нейтрализовать вред, который наносит сосудам окружающая среда. Кроме того, они насыщены кальцием и лецитином, за счет чего предотвращают быстрое старение.

  • 9

     Чеснок

     

    На девятом месте в рейтинге – чеснок. О его полезных свойствах известно издавна: он помогает сохранить сосуды здоровыми, а также снижает уровень плохого холестерина в крови. Кроме того, считается, что употребление чеснока может предотвратить заражение некоторыми заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем.

  • 10

    Оливковое масло

    Наконец, на десятом месте в рейтинге – оливковое масло первого отжима. В содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, в частности – олеиновая кислота, которая снижает уровень холестерина в крови. Оливковое масло легко усваивается организмом, снижает аппетит, ускоряет обмен веществ и благотворно воздействует на желудок.

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