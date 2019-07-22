Эти продукты помогут обуздать сильный аппетит

1 Бананы На протяжении многих лет считалось, что бананы способствуют увеличению веса. Это большое заблуждение. На самом деле эти фрукты способны быстро утолять голод и помогают сбросить вес. Они содержат натуральные сахара, клетчатку и антиоксиданты, которые нормализуют наш обмен веществ и позволяют похудеть без вреда для здоровья. Содержащиеся в бананах микроэлементы легко усваиваются нашим организмом, поэтому эти фрукты идеально подходят тем, кто хочет чувствовать себя энергичным и работоспособным.

2 Авокадо Эти фрукты хорошо известны своим характерным зелёным цветом. При этом авокадо отличаются высокой питательной ценностью. Благодаря этому они помогают быстро справиться с приступами голода. Они содержат большое количество клетчатки, жирных кислот и минералов, способствуют снижению выработки гормонов голода и стимулируют производство гормонов, которые вызывают чувство сытости. Авокадо очень полезно для пищеварения и здоровья сердечно-сосудистой системы. Как правило, лишний вес и ожирение наносят сильный вред этим органам.

3 Семена чиа Семена чиа помогают нам похудеть и обладают противовоспалительными свойствами. Именно поэтому их рекомендуется включить в рацион каждому из нас. В них содержится значительное количество диетической клетчатки и антиоксидантов. Это не только позволяет успокоить аппетит, но и стимулировать очищение организма от токсинов.

4 Папайя Эти фрукты чаще всего рекомендуют людям, которые постоянно испытывают чувство голода. Действительно, папайя помогает нам добиться стройности без вреда для здоровья. Она содержит пищеварительные ферменты, антиоксиданты и диетическую клетчатку. Все эти микроэлементы играют ключевую роль в ускорении метаболизма и помогают быстрее сбросить вес. Содержащиеся в папайе натуральные сахара служат хорошим «горючим» для нашего организма, увеличивая нашу физическую и умственную производительность.

5 Яйца Яйца быстро насыщают и способствуют формированию мышечной массы. Они являются богатым источником необходимых для нашего организма аминокислот, витаминов и минералов. Благодаря этим микроэлементам мы чувствуем себя энергичнее и активнее.