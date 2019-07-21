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Полезная ягода, которая укрепит вашу нервную систему

Полезная ягода, которая укрепит вашу нервную систему
15:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Кроме этого, клубника полезна при укреплении либидо.

Исследования ученых из Британской лаборатории космической радиации показали, что употребление клубники астронавтами помогает ограничить действие радиации, усилить умственную деятельность и препятствует развитию депрессии.

Эта ягода – неизменный продукт в орбитальном рационе.

Благодаря высокому содержанию цинка, клубника укрепляет нервную систему и повышает либидо. Нежная клетчатка ягоды стимулирует пищеварение, нормализует обмен веществ, избавляет организм от токсинов, улучшает цвет лица. Кроме того, клубника обладает высоким содержанием фитонцидов, природных антибиотиков.

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Клубника оказывает хороший желчегонный и мочегонный эффект, улучшает свойства желчи, растворяя желчные и почечные камни. Регулярное употребление клубники нормализует работу кишечника и желчного пузыря, способствует выведению лишней жидкости из организма.

Клубника полезна при сахарном диабете, анемиях, подагре и других заболеваниях суставов, а также благоприятно влияет на нервную систему.

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Здоровье, Клубника, Польза.
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