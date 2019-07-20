Грейпфрут: самые известные полезные свойства фрукта

Новости шоу бизнеса: О полезных свойствах грейпфрута известно давно, многие из них научно доказаны.

Чаще всего он упоминается в рационе диет, поскольку способствует похудению, ускоряя метаболизм.

Также грейпфрут – прекрасный антиоксидант. В розовых и красных сортах содержатся каротиноиды — ликопин и бета-каротин, которые эффективны при борьбе с различными болезнями.

Количество питательных веществ в грейпфруте впечатляет: в 100 граммах всего 42 кккал, при этом он содержит 1 г белка, 31 мг витамина С (50% от рекомендованной суточной нормы), 13 мкг фолиевой кислоты, 135 мг калия, 22 мг кальция, 9 мг магния, 2 г клетчатки, а также витамины B1 и B6.

Приведем самые известные полезные свойства грейпфрута:

Помогает избавиться от лишних килограммов

Как выяснилось в ходе исследования, проведенного Исследовательским центром лечебного питания в клинике Скриппса в Сан-Диего (США), люди, в рационе которых был грейпфрут или его сок, теряли лес.

Ученые разделили 90 добровольцев на три группы. Первая ела половину грейпфрута перед каждым приемом пищи по три раза в день. Вторая – выпивала грейпфрутовый сок. В рационе третьей группы грейпфрута не было. В итоге оказалось, что участники первых двух групп потеряли в среднем по 1,5 кг в течение 12 недель, а вот в третьей группе вес испытуемых остался прежним. Также людей в «грейпфрутовых» группах более низкий уровень инсулина в крови.

Повышает чувствительность к инсулину

В грейпфруте содержатся такие антиоксиданты, как нарингенин. Они улучшают чувствительность к инсулину, помогая поддерживать здоровый вес. Нарингенин, согласно научным исследованиям, стимулирует печень к «сжиганию» жира. Грейпфрут помогает снизить уровень инсулина так же эффективно, как и противодиабетическое средство метформин.

Контролирует аппетит

Когда чувствительность к инсулину высокая, организм сам контролирует уровень сахара в крови. Его клетки становятся более восприимчивыми к веществам, поступающим из пищи. В итоге все, что мы съедаем, более эффективно используется в качестве «топлива» для получения энергии. То есть данный фрукт способствует контролю над аппетитом.

Хорошее пищеварение

Грейпфрут помогает поддерживать желчеобразование, а содержащаяся в нем клетчатка улучшает процессы пищеварения. Он эффективен при проблемах со стулом (при запорах).

Избавляет от "плохого" холестерина

В грейпфруте присутствует пектин, который позволяет выводить из организма холестерин. Как показало исследование, проведенное в Еврейском университете в Иерусалиме, употребление всего одного красного грейпфрута ежедневно в течение 30 дней снижает ЛПНП (липопротеины низкой плотности) на 20,3% и триглицериды — на 17,2%. Употребление тех же доз желтого грейпфрута снижает ЛПНП на 10,7%, а триглицеридов — на 5,6 %.

Сердечнососудистые заболевания

Благодаря антиоксидантам и калию, грейпфрут помогает поддерживать сосудистую дилатацию, регулирует уровень сахара в крови, стимулирует потерю веса. Поскольку фрукт снижает ЛПНП и уровень триглицеридов, он полезен как для сосудов, так и сердца (профилактика атеросклероза и сердечных заболеваний).

Поддержка иммунитета

Благодаря значительному содержанию витамина С и других антиоксидантов, грейпфрут помогает иммунной системе в борьбе с инфекциями. Он снижает риск образования камней в почках и печени, эффективен для профилактики вируса гепатита С.

Лабораторные тесты показывают, что нарингенин способен остановить распространение вируса гепатита С на 80%. Также есть данные о противораковых свойствах грейпфрута.

Несмотря на все положительные свойства грейпфрута, известны случаи его взаимодействия с 85 лекарствами. В 43 случаях они могут иметь потенциально серьезные последствия, говорится в статье «Журнала Канадской медицинской ассоциации». Если вы принимаете лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем включать грейпфрут в свой рацион.