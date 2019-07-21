Как убрать второй подбородок: лучшие способы

Новости шоу бизнеса: Проблема так называемого "второго подбородка" сегодня волнует многих взрослых и подростков, склонных к полноте.

Даже если визуально человек еще вписывается в общепринятые стандарты красоты и стройности, его пристрастие к еде выдает второй подбородок, который мешает, портит настроение и внешний вид.

Поскольку лето – лучшее время для исправления недостатков, сегодня мы поговорим о способах избавления от второго подбородка.

Причины появления второго подбородка

Чтобы решить любую проблему, нужно знать ее истоки. Учитывая эту народную мудрость, сначала мы выясним основные причины появления второго подбородка:

постоянное переедание: в результате отказа от завтрака, обеда на бегу, вечером человек непомерно поглощает пищу; кроме того, переедание и второй подбородок, соответственно, характерно для тех людей, которые быстро едят, тогда как ощущение сытости наступает лишь спустя 30 минут после начала трапезы;

сон на высоких и мягких подушках: день ото дня подбородок привыкает к смещения, которые создает высокая подушка во время сна;

сутулость: эта дурная и очень вредная для здоровья привычка, во-первых, портит внешний вид, а во-вторых, за счет всегда опущенной головы провоцирует формирование второго подбородка;

наследственность: если родители всю жизнь не отказывали себе в удовольствии плотно покушать и страдали от избыточного веса, нет ничего удивительного в том, что их детям генетически передастся второй подбородок, став одним из признаков сходства.

Конечно же, физиологи выявляют в каждом конкретном случаи свои предпосылки для появления второго подбородка. Так или иначе, при наличии этого изъяна еще в период молодости можно говорить о том, что он имеет как минимум 6 килограммов лишнего веса, от которого нужно избавляться немедленно.

Способы удаления второго подбородка

Убрать второй подбородок не получится сразу – в таком деле необходимы ежедневные усилия в таких направлениях: