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Как убрать второй подбородок: лучшие способы

Как убрать второй подбородок: лучшие способы
21:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Проблема так называемого "второго подбородка" сегодня волнует многих взрослых и подростков, склонных к полноте.

Даже если визуально человек еще вписывается в общепринятые стандарты красоты и стройности, его пристрастие к еде выдает второй подбородок, который мешает, портит настроение и внешний вид.

Поскольку лето – лучшее время для исправления недостатков, сегодня мы поговорим о способах избавления от второго подбородка.

Причины появления второго подбородка

Чтобы решить любую проблему, нужно знать ее истоки. Учитывая эту народную мудрость, сначала мы выясним основные причины появления второго подбородка:

  • постоянное переедание: в результате отказа от завтрака, обеда на бегу, вечером человек непомерно поглощает пищу; кроме того, переедание и второй подбородок, соответственно, характерно для тех людей, которые быстро едят, тогда как ощущение сытости наступает лишь спустя 30 минут после начала трапезы;
  • сон на высоких и мягких подушках: день ото дня подбородок привыкает к смещения, которые создает высокая подушка во время сна;
  • сутулость: эта дурная и очень вредная для здоровья привычка, во-первых, портит внешний вид, а во-вторых, за счет всегда опущенной головы провоцирует формирование второго подбородка;
  • наследственность: если родители всю жизнь не отказывали себе в удовольствии плотно покушать и страдали от избыточного веса, нет ничего удивительного в том, что их детям генетически передастся второй подбородок, став одним из признаков сходства.

Конечно же, физиологи выявляют в каждом конкретном случаи свои предпосылки для появления второго подбородка. Так или иначе, при наличии этого изъяна еще в период молодости можно говорить о том, что он имеет как минимум 6 килограммов лишнего веса, от которого нужно избавляться немедленно.

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Способы удаления второго подбородка

Убрать второй подбородок не получится сразу – в таком деле необходимы ежедневные усилия в таких направлениях:

  • упражнение с книгой: положить книгу на голову и ходить по комнате с прямой спиной и поднятой головой в течение 5-7 минут;
  • упражнение на напряжении мышц: необходимо в сидячем положении с ровной спиной запрокинуть голову назад и максимально вытянуть язык, так, чтобы подбородочные мышц были напряжены, задержаться в таком положении на 15 секунд; выполнять 10-15 раз;
  • маска из картофеля: отварить 2 картофелины, размять в пюре с добавлением 2 столовых ложек молока и 1 чайной ложки меда, полученную массу выложить на подбородок и накрыть марлей, держать маску 30 минут, после смыть холодной водой; делать каждые 3 дня;
  • маска из глины: 2 столовые ложки косметической глины (белой или черной) смешать до однородной массы с четвертью стакана холодной воды, затем нанести смесь равномерно на подбородок на 10 минут, смыть маску теплой водой, после чего смазать кожу питательным кремом на жирной основе; делать маску не чаще 1 раза в неделю.
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Советы, Красота, Причины, Способы, Подбородок, Второй подбородок.
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