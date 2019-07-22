Названы простые продукты для защиты от гипертонии

Новости шоу бизнеса: По словам ученых, калий помогает снизить уровень кровяного давления, а, кроме того, улучшает функциональность мышечного аппарата.

Включайте в меню апельсиновый сок, бананы и картошку – эти простые и доступные продукты богаты калием, который очень любим человеческим сердцем.

Употребление продуктов, богатых калием, защищает от гипертонии и улучшает спортивные результаты, — об этом говорят исследователи из Университета Вашингтона, США.

"К повышению артериального давления ведет переизбыток натрия. Увеличив в своем рационе долю продуктов, богатых калием, вы сможете эффективно сопротивляться развитию гипертонии", — констатируют научные специалисты.

Исследователи добавили, что на фоне дефицита калия в организме возникают разные нарушения в работы сердечно-сосудистой системы, а также имеет место явление судорог у человека. Калий активно расходуется мышцами, и в тех случаях, когда люди занимаются спортом или их работа требует серьезной физической силы и движения, как раз и может возникать нехватка этого микроэлемента в тканях. Калий в таких обстоятельствах нужно обязательно восполнять, иначе сердце может оказаться под ударом.

"Спортсменам в течение одного-двух часов после тренировки следует употреблять богатые калием продукты: апельсиновый сок, бананы, картофель. Спортивные напитки — плохой источника калия", — заявили специалисты.

Также среди продуктов, насыщенных калием, они выделили вишню, виноград, лук и яблоки. Ученые подчеркнули, что любому человеку нужно включать их в ежедневный рацион, чтобы уберечь себя от развития сердечно-сосудистых заболеваний.