Боремся с усталостью: как повысить умственную и физическую работоспособность

Новости шоу бизнеса: Переутомление - спутник современного жителя больших городов.

Исследования, проведенные среди офисных работников, указывают на то, что 35% из них обедают в офисе, не выходя из-за рабочего стола. Более 50% сотрудников проверяют свою рабочую почту в выходные дни, а еще 34% проверяют почту и в отпуске. И это только верхушка айсберга. Современная культура скорее поощряет дополнительное время в офисе и работу на износ.

Что происходит при переутомлении

Переработки пагубно сказываются на здоровье. Существует множество исследований, которые демонстрируют негативные последствия для здоровья от интенсивной и длительной работы без должного отдыха.

На переутомление первой реагирует нервная система. Это проявляется такими симптомами, как пониженная активность, дневная сонливость, раздражительность, снижение концентрации внимания, не уменьшающимися после ночного сна.

Если и дальше игнорировать сигналы организма, то недостаток отдыха может привести к более серьезным последствиям, например, депрессии. Также на фоне хронического стресса возможно повышение риска сердечно-сосудистых катастроф.

Сохранение здоровья при интенсивной работе

Основной способ изменить ситуацию при таком образе жизни — регулярно и полноценно отдыхать. Однако ритм жизни не всегда позволяет вовремя уйти в отпуск или полноценно отдохнуть вне офиса.

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