Какой продукт снижает риск развития инсульта

1 Зеленый болгарский перец. По содержанию витамина С этот перец уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей по насыщенности этим витамином он является и вовсе абсолютным чемпионом. Кроме того, в составе зеленого болгарского перца есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбинки и делает стенки сосудов более эластичными, улучшая их очищение от холестериновых бляшек. Таким образом за счет регулярного поедания перца риск инсульта можно уменьшить на целых 46%. Также зеленые плоды болгарского перца богаты хлорогеновой кислотой, активизирующей выведение канцерогенов и токсинов.

2 Красный болгарский перец. Его плоды являются источником антиоксиданта ликопена, который защищает клетки организма от разрушения окислительными молекулами и быстрого старения. Другая отличительная черта красного болгарского перца – это его насыщенность цинком, химическим элементом, который важен для нормализации функций головного мозга, половой сферы. Еще в красном болгарском перце много бета-каротина, который превращается в организме в витамин А, необходимый для поддержания здоровья органов зрительной системы и оказывающий профилактическое действие в отношении раковых болезней.

3 Желтый болгарский перец. Содержит большое количество калия, необходимого для поддержания работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Также снабжает организм железом, которое принимает активное участие в производстве гормонов щитовидной железы, синтезе гемоглобина, защите от инфекций.