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Укус пчелы: что делать если Вас укусило это насекомое

Укус пчелы: что делать если Вас укусило это насекомое
17:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции.

С помощью несложных методов можно уменьшить дискомфорт и снизить риск опасных последствий.

Стоит помнить, что пчелы нападают на человека исключительно в целях самозащиты, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

Аллергия на укус пчелы

Итак, аллергические реакции можно разделить на несколько подтипов:

  1. Общие аллергические реакции с проявлениями на коже (крапивница).
  2. Местная аллергическая реакция (в месте контакта с аллергеном).
  3. Аллергическая реакция по типу отека Квинке.
  4. Анафилактический шок.

Общие аллергические реакции с проявлениями на коже не несут угрозы для жизни. Местная аллергическая реакция может переходить в аллергическую реакцию по типу отека Квинке и та, в свою очередь, в анафилактический шок.

Что такое местная аллергическая реакция? Это боль в месте укуса, отек, покраснение, появление зуда. Аллергическая реакция по типу отека Квинке – отек лица и шеи, что может сопровождаться отеком дыхательных путей. Анафилактический шок – резкое снижение артериального давления в ответ на контакт с аллергеном. Часто заканчивается смертью.

Что делать при укусе насекомого

  1. При наличии жала – удаляем его.
  2. На место укуса прикладываем холод.
  3. При возникновении местных аллергических реакций – едем в больницу, и в дороге начинаем лечение.

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Первое, что следует использовать – антигистаминный препарат – Эдем, Цитрин, Димедрол, Супрастин и тд, если же пациент – ребенок, то необходимо использовать сироп.

При возникновении отека Квинке – вызываем скорую, а также – для взрослых – 12 мг дексаметазона, для детей – свеча Ректодельт. При возникновении анафилактического шока – вызов скорой и сердечно-легочная реанимация.

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Здоровье, Аллергия, Плеча, укус пчелы, Укус насекомого.
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