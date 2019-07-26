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Растительный белок: важные источники необходимого протеина

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Растительный белок: важные источники необходимого протеина
03:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Составляя план питания, следует помнить, что в нем должны быть комбинации различных источников белка. Источники растительных белков:

  • 1

    Киноа (рисовая лебеда)

    Растение родом из Южной Америки. В 100 г продукта примерно 16 г белка, а в некоторых сортах до 20 г. Киноа – источник полноценного белка, содержащий все необходимые для человека аминокислоты, что делает его уникальным среди других продуктов растительного происхождения. Киноа имеет низкий гликемический индекс, используется в диетах для контроля и снижения веса.

  • 2

    Соя

    Один из самых богатых источников растительного белка. 100 г продукта около 37 г белка.

  • 3

    Чечевица

    Каждый вид чечевицы отличный поставщик протеина, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, кальция и клетчатки. В среднем 100 г чечевицы обеспечат вас 25 г белка.

  • 4

    Орехи

    Горсть орехов могут внести важный вклад в питание нашего организма, ведь все они содержат здоровые жиры. 100 г миндаля обеспечат вас примерно 20 г растительного белка, арахис – 27 г, кешью – 17 г, фундук – 12 г, бразильский орех – 16 г.

  • 5

    Фасоль

    Фасоль – отличный источник растительных белков и поставщик клетчатки, витаминов, минералов и лизина – незаменимой аминокислоты, необходимой для роста и восстановления тканей. В 100 г примерно 22 г белка.

  • 6

    Семена кунжута

    Одно из старейших растений, окультуренных человеком. Пищевая ценность кунжута высока. В 100 г – 18 г белка. Это неоценимый поставщик ненасыщенных жирных кислот, аминокислот и минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, магний).

    Безусловно, невозможно питаться одними семенами кунжута, но для разнообразия и дополнения меню – отличный вариант.

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