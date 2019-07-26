Стало известно, действительно ли временные татуировки безопасны

Новости шоу бизнеса: Хна – краска из высушенных листьев лавсонии неколючей, сама по себе безопасна и редко становится причиной нежелательных реакций.

Лето – это маленькая жизнь. Летом мы готовы к экспериментам, и даже детям иногда позволяем то, что не позволяем в течение учебного года. Например, временные татуировки.

Культура временных татуировок с использованием растительных компонентов (традиционно, хной) пришла к нам с Востока, рассказала дерматолог Анна Трушина.

Однако производители красок для временных тату используют добавки, чтобы улучшить устойчивость, скорость высыхания и качество нанесения красителя, например PPD (para-phenylenediamine) или para-toluenediamine, а также синтетические красители, которые могут стать причиной развития контактного дерматита.

Кроме этого, в красках встречаются тяжелые металлы: кобальт, хром, никель, свинец, ртуть, которые также могут быть причиной развития аллергической реакции.

Контактный аллергический дерматит возникает в месте нанесения красителя на кожу. Как правило, в течение нескольких дней на рисунке появляются зудящие высыпания розового цвета, при этом тяжесть протекания дерматита может варьироваться от легкой красноты до формирования пузырей как при ожоге.

Лечение заключается в нанесении на пораженную кожу топических глюкокортикостероидов и приеме антигистаминных препаратов. На месте такого дерматита некоторое время может оставаться пигментация или депигментация.

Если у человека есть склонность к кожным аллергическим реакциям, есть заболевания кожи, при которых страдает барьерная функция кожи (экзема, атопический дерматит, псориаз и прочее) – стоит подумать дважды, прежде чем делать временную татуировку. При первых признаках аллергической реакции – сразу обратитесь к врачу.