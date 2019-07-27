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Низкий гемоглобин: продукты, которые стоит включить в свой рацион

Низкий гемоглобин: продукты, которые стоит включить в свой рацион
14:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чтобы быстро поднять содержание гемоглобина в крови до нужного уровня при небольшом отклонении, включите в ваш рацион питания следующие продукты.

Морковный сок

Наибольший эффект, если пить 3-4 раза в неделю по стакану. На один стакан сока понадобится около 500 г моркови.

Клубника и земляника

Естественно, свежие плоды без термообработки дадут наибольший результат.

Свекла

Ее можно как натирать на терке, так и делать из нее свекольный сок.

Рецепт из меда, грецких орехов и клюквы

Прекрасное средство для повышения ценного белка в крови. Можно смешать в равных пропорциях. Лучше употреблять сразу мелкими порциями, как только приготовили.

Травяной сбор

Взять по две столовых ложки крапивы и листьев ежевики, а также по три столовых ложки зверобоя и цветов ромашки. Все это измельчить, перемешать и, поместив в термос, залить около 700 г кипятка. Настоявшийся настой пить по стакану три раза в день.

Советы диетолога Светланы Фус: как повысить уровень железа в крови

Шиповник с медом

Пить шиповник с медом полезно не только для иммунитета и общей жизненной силы, но и для повышения гемоглобина.

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Питание, Здоровье, Продукты, Гемоглобин, Низкий гемоглобин.
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