Любимый напиток детства: польза какао для Вашего здоровья

Новости шоу бизнеса: Какао снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Какао – любимый напиток не только детей, но и взрослых. Это отличная альтернатива для тех, кто вынужден отказаться от кофе. Предлагаем вам узнать, в чем же польза этого вкусного напитка.

1. Какао-бобы содержат полезные антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье сердца. Какао полезно для головного мозга. Напиток тонизирует, улучает питание мозга и мягко расширяет сосуды.

2. Пить какао можно даже людям с высоким давлением. Ученые доказали, что флавонолы, содержащиеся в какао, эффективно борются с гипертонией.

3. Какао содержит множество полезных витаминов и минералов (Bl, B2, РР, калий, магний, кальций, железо, фтор, цинк). Оно также богато белком, клетчаткой и фолиевой кислотой. А значит, пить какао полезно для беременных.

4. Ученые также обнаружили антираковые свойства какао. Они утверждают, что для профилактики онкологии какао подходит куда лучше, чем красное вино или зеленый чай.

5. Полезные свойства какао отмечают и стоматологи. Оказывается, какао-порошок защищает зубы от кариеса. Какао гораздо эффективнее фторида, содержащегося в зубных пастах.