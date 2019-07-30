Названы лучшие сезонные овощи и фрукты

1 Огурцы. Содержат много калия, который улучшает работу сердца и почек. Кроме того, имеющиеся данные говорят о том, что регулярное употребление свежих огурцов служит профилактикой заболеваний щитовидной железы и сосудистой системы. Эти овощи отличаются высоким содержанием витаминов С, В1, В2, В3, провитамина А, а также фосфора, кальция, магния, железа.

2 Помидоры. По словам Елены Соломатиной, помидоры — это единственные овощи, которые при термической обработке не утрачивают своих полезных свойств. Помидоры содержат в себе много органических кислот, клетчатки, кальция, калия, железа. Их употребление крайне полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке сил, ослаблении памяти и малокровии.

3 Баклажаны. Диетолог посоветовала употреблять баклажаны людям, которые хотят избавиться от никотиновой зависимости. В этих овощах содержится витамин РР (никотиновая кислота) – получая ее, организм легче переносит отказ от табака.

4 Кабачки. Незаменимы для худеющих людей. Кабачки обладают низкой калорийностью и хорошо усваивается организмом, который получает из этих овощей калий, железо, органические кислоты, витамины С, В1, В2, В6, каротин.

5 Абрикосы. Елена Соломатина рассказала, что абрикосы обязательно должны входить в рацион людей при заболеваниях, сопровождающихся развитием дефицита калия. Также абрикосы очень полезны для пожилых людей – эти фрукты содержат много фосфора и магния, их потребление улучшает память. Кроме того, абрикосы являются источником провитамина бета-каротина — антиоксиданта, который обладает способностью препятствовать развитию рака и болезней сердца.

6 Персики. Сочные персики рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми и почечными нарушениями, проблемами с печенью и желчным пузырем, добавила диетолог.