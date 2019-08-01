Губы человека могут рассказать о его здоровье

Новости шоу бизнеса: В частности, неправильная форма и цвет говорят о серьезных проблемах в организме.

Эксперты из Лос-Анджелеса заявили, что по состоянию губ можно определить здоровье человека.

В колонке для австралийского косметического бренда Kora Organics сказано, что верхняя и нижняя губа является отражением различных частей тела. Первая представляет сердце, щитовидку, легкие, желудок, почки, печень, а вторая отражает состояние ЖКТ.

Сухость на губах может дать представление о том же недостатке влаги в остальных частях тела. Чаще всего это происходит из-за неподходящего климата, напряжения, страха, беспокойства, обезвоживания. Западная медицина утверждает, что потрескавшиеся губы могут быть признаком аллергии.

Губы необходимо постоянно увлажнять бальзамами. Следует не забывать об употреблении дневной нормы воды. Специалисты рекомендуют исключить из рациона продукты с высоким содержанием сахара. Также не следует грызть и напрягать губы.

Поражения губ часто диагностируются как признак анемии из-за недостатка железа в организме. Аюрведическая медицина, между тем, учит, что трещины на них могут быть результатом душевной боли, беспокойства, сухости в теле или ощущения холода. Губы, не имеющие цвета, зачастую свидетельствуют о неправильном кровообращении.

Известно, что депрессия проявляется через "горящие уста". Они страдают из-за психологического дисбаланса, вызывающего сенсорную перегрузку в головном мозге. Отрицательно на губах отражается ревность, обида, гнев, раздражение.