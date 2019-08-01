Назван первый признак алкоголизма

Новости шоу бизнеса: Медработники говорят, что озноб увеличивается во время похмелья утром, когда человек ещё не принимал еду.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков часто может порождать у человека дрожь во всём теле. Эксперты рассказали, что это является первым признаком алкоголизма.

Дрожь в теле связана с тем, что внутренние органы стараются вывести алкоголь самостоятельно, вместе с тем происходит повышение белка в крови – случается детоксикация.

Ещё одним основанием для появления тремора является малое количество домофина – вещества, которое вырабатывается в мозге и помогает человеку в ощущении положительных эмоций. Дрожь характерна и для людей, страдающих печёночной недостаточностью, также являющейся явным признаком алкоголизма.

Эксперты утверждают: если дрожащее тело является для человека нормой, то стоит срочно обращаться к медикам, так как его здоровье уже находится под угрозой.