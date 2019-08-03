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Вкусный десерт, который только оздоровит ваш организм

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Вкусный десерт, который только оздоровит ваш организм
03:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Обычно полезной сладостью называют шоколад, но помимо него, как выяснилось, в рацион питания нужно обязательно включить мармелад.

  • 1

    Его употребление способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, чье накопление приводит к развитию опухолей.

  • 2

    Мармелад на самом деле гораздо полезнее, чем предполагалось ранее. По словам медиков, употребление мармелада и "родственных" ему джема и конфитюра оздоровляет организм, - при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.

  • 3

    Исследователями была проведена серия экспериментов, показавших, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние органов ЖКТ, улучшает работу желудка.

  • 4

    Но главный целительный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсических компонентов и холестерина, сообщили специалисты.

  • 5

    "Польза мармелада для здоровья организма сопоставима с пользой шоколада. Шоколад, пожалуй, занимает первое место среди всех сладостей по популярности, и превосходит мармелад в том, что является сильным антидепрессантом. Но мармелад обладает другим преимуществом – его калорийность гораздо ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры", - сказали, в частности, врачи.

Почему диета не помогает похудеть: 5 главных причин

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Здоровье, Польза, Мармелад.
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