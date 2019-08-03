Вкусный десерт, который только оздоровит ваш организм

1 Его употребление способствует более активному выведению из организма токсичных компонентов, чье накопление приводит к развитию опухолей.

2 Мармелад на самом деле гораздо полезнее, чем предполагалось ранее. По словам медиков, употребление мармелада и "родственных" ему джема и конфитюра оздоровляет организм, - при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.

3 Исследователями была проведена серия экспериментов, показавших, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние органов ЖКТ, улучшает работу желудка.

4 Но главный целительный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсических компонентов и холестерина, сообщили специалисты.