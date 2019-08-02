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ТОП 4 преимуществ музыки для здоровья

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ТОП 4 преимуществ музыки для здоровья
16:01 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Многие из нас слышали новость о том, что музыка теперь используется вместо анестезии.

  • 1

    Снижает стресс. Многочисленные исследования показали, что для снижения уровня гормона стресса кортизола необходимо слушать приятную успокаивающую музыку. Также она стимулирует выделение гормона хорошего настроения дофамина.

  • 2

    Улучшает процесс восприятия речи. Ученые из Массачусетского института технологий доказали, что музыка помогает детям перерабатывать слова лучше, тем самым усиливая их языковые навыки.

  • 3

    Замедляет старение мозга. Прослушивание или изучением музыки помогает насыщать мозг большим количеством сенсорной информации, включая визуальную, слуховую и тактильную, как выяснили исследователи.

  • 4

    Улучшает зрительную внимательность. Многочисленные исследования показали, что классическая музыка положительно воздействует на зрительную внимательность человека.

    Если вы меломан, то, вероятно, знаете, что музыка помогает успокоить нервы, снять стресс, прибавить воодушевления во время тренировки, а также вернуть старые воспоминания. 

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Здоровье, Музыка, Песни, Советы медиков, Снижает стресс, Замедляет старение мозга, Улучшает зрительную внимательность.
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