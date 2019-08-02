ТОП 4 преимуществ музыки для здоровья

1 Снижает стресс. Многочисленные исследования показали, что для снижения уровня гормона стресса кортизола необходимо слушать приятную успокаивающую музыку. Также она стимулирует выделение гормона хорошего настроения дофамина.

2 Улучшает процесс восприятия речи. Ученые из Массачусетского института технологий доказали, что музыка помогает детям перерабатывать слова лучше, тем самым усиливая их языковые навыки.

3 Замедляет старение мозга. Прослушивание или изучением музыки помогает насыщать мозг большим количеством сенсорной информации, включая визуальную, слуховую и тактильную, как выяснили исследователи.