Скачать
Суббота, 03.08.2019
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме
Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме

Чеснок: чем вреден и кому нельзя

Чеснок: чем вреден и кому нельзя
16:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чеснок — одно из самых полезнейших растений.

В силу его многочисленных целебных свойств, его рекомендуют к потреблению как народная, так и официальная медицина. Однако, есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.

Чеснок строго противопоказан людям:

С проблемной печенью

Так как в чесноке содержится много достаточно токсичных элементов, его потребление противопоказано людям с больной печенью. Кроме обострения хвори и дальнейшего нарушения химических процессов в печени вы больше ничего не получите. То же самое касается больных почек.

При диарее

Кишечник человека — весьма чувствительный орган. Если у вас диарея, не стоит испытывать лишний раз организм на прочность. Стенки кишечника в данном случае, будучи уже воспаленными, вас не порадуют.

Которым предстоит хирургическое вмешательство

Запланировали ложиться на хирургическую операцию — забудьте про чеснок за две недели до вмешательства. Химические элементы разжижают кровь человека, и когда вы находитесь под скальпелем хирурга — лишние кровоизлияния вам крайне нежелательны.

Женщинам с беременностью и кормящим грудью

Медицина еще недостаточно знает о влиянии чеснока на плод матери или новорожденного малыша, кормящегося от груди. Лучше перестраховаться.

С низким кровяным давлением

Поскольку чеснок способен понижать уровень кровяного давления, его потребление лишь усугубит ваше и без того плохое состояние.

Стало известно, как чеснок может повлиять на почки

С глазными болезнями

Химические вещества, входящие в состав чеснока, могут раздражать слизистую глаза. Коль ваши зеркала души и без того гиперчувствительны — чеснок им не понравиться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Чеснок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
03 Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците
04 Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко
05 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК признала избранными еще 31 депутата
ЦИК признала избранными еще 31 депутата
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Протесты в Москве: уже более 300 задержанных
Протесты в Москве: уже более 300 задержанных
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь