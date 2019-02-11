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Стало известно, как чеснок может повлиять на почки

Стало известно, как чеснок может повлиять на почки
10:25 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты назвали пять продуктов, которые особенно эффективно улучшают состояние почек.

Почки играют важнейшую роль в поддержании здоровых функций организма, ведь этот орган фильтрует токсины.

Одним из лучших продуктов для почек исследователи считают цветную капусту. По их словам, этот вид капусты благодаря большому количеству витамина C, фолиевой кислоты и волокон способствует снижению уровня сахара в крови. Кроме того, состояние почек может улучшать обычная морковь: содержащийся в ней бета-каротин помогает в регулировании артериального давления. Повышенный сахар в крови и гипертония - это известная причина ухудшения почечных функций.

Другой продукт, полезный для почек, - яблоки. Исследования показывают, что яблоки защищают почки от повреждений за счет своей насыщенности пектином. Данное вещество является натуральным абсорбентом, оно связывает и выводит из организма токсичные компоненты.

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Замедлять прогрессирование почечных нарушений может регулярное употребление лука. Ученые поясняют, что в состав лука входит вещество простагландин, способное предотвращать вязкость крови и тем самым уменьшать артериальное давление.

Помимо этого прекрасным средством профилактики почечной недостаточности является чеснок. В нем присутствуют антиоксиданты, которые действуют как противовоспалительные компоненты.

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Здоровье, Чеснок, Почки, Польза чеснока, Советы медиков.
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