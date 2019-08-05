Стоит ли употреблять красную смородину: ответ медиков

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали, кому опасно употреблять красную смородину.

Красная смородина является полезной ягодой, содержа множество витаминов и микроэлементов. Однако некоторые категории граждан должны с осторожностью употреблять продукт, поскольку он создает определенные риски для здоровья.

При нормальных условиях наличие в рационе смородины позволяет укрепить иммунитет, также она полезна для тех, кто борется с лишним весом. В ягоде мало сахара, поэтому ее могут есть диабетики, а также она редко становится причиной аллергии.

В народной медицине продукт используется с целью нормализации кровообращения, очистки организма от токсинов, а также для стимуляции аппетита, укрепления сосудов и т.д. Употреблять смородину рекомендовано после интенсивных тренировок, полезна она и для пожилых граждан. Регулярное наличие ягоды в рационе служит профилактикой рака, болезней сердечно-сосудистой системы и инсульта.

Однако в некоторых случаях имеются противопоказания. К примеру, смородину нельзя страдающим от проблем с ЖКТ или гепатита, также лучше отказаться от ягоды в случае плохой сворачиваемости крови.