Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов
Маша Ефросинина показала стильное сочетание принтов

Клубника поможет в борьбе с раком молочной железы

Клубника поможет в борьбе с раком молочной железы
21:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые определили, что клубника может стать эффективным помощником в борьбе с онколгией

Пригоршня клубники в день может быть эффективным средством профилактики рака груди, как установили исследователи. Эти ягоды эффективны даже среди тех, кто уже столкнулся с опасной болезнью.

Употребление 15 ягод клубники в день защищало лабораторных мышей от агрессивного рака груди в ходе клинического исследования. Ученые использовали экстракт клубники, которым они кормили самок, страдавших от опухолей. Этим же экстрактом воздействовали и на выращенные в лаборатории опухолевые клетки.

В целом, клубника составляла 15% питания мышей. Через пять недель клубничной диеты в организме мышей не было заметно следов распространения опухолей, а у многих грызунов рак даже уменьшился в размерах.

Исследователи из Marche Polytechnic University в Италии отмечают, что наблюдали существенное уменьшение веса и объема опухолей. При этом в эксперименте использовались очень агрессивные и инвазивные штаммы. Однако полученные в ходе опытов с мышами результаты далеко не всегда удается повторить с человеком.

Предыдущие исследования показали, что употребление 10-15 ягод клубники в день укрепляет здоровье артерий за счет снижения уровня холестерина.

Названы продукты, которые приносят пользу после 40

В клубнике содержатся феноловые растительные компоненты, которые и обеспечивают положительное воздействие. Эксперимент показал, что под воздействием клубничного экстракта в клетках рака груди блокировались биологические процессы, связанные с ростом и распространением опухолей. Активность нескольких генов, игравших роль в метастазировании, существенно снизилась.

В то же самое время один ген, как считают ученые, подавляющий распространение рака груди, стал более активным. Большинство болезней, включая и опухоли, являются довольно сложными, они задействуют различные связи между клеточными и молекулярными системами. Но полученные в ходе исследования результаты, без сомнения, имеют ценность в деле понимания потенциального воздействия клубники на рак груди и связанные с ним молекулярные механизмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Клубника, Продукты, Еда, Онкология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Непогода в Украине лишила света 59 населенных пунктов
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
Число раненных во время стрельбы в Огайо возросло до 26
Германия отреагировала на массовые задержания в Москве
Германия отреагировала на массовые задержания в Москве
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Злата Огневич показала папу: нежный снимок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь