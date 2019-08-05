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Табачный дым: ученые выяснили новую опасность

Табачный дым: ученые выяснили новую опасность
21:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Дым сигарет ускоряет мутацию ДНК золотистого стафилококка – бактерии, которая вызывает кожные инфекции, пневмонию и другие заболевания.

Международная группа ученых из Великобритании и Испании подвергла золотистый стафилококк воздействию сигаретного дыма, пишет Nature.

Они обнаружили, что под влиянием дыма бактерии выдают реакцию, похожую на знак SOS, которая ускоряет мутации ДНК. В результате некоторые штаммы становятся устойчивыми к антибиотикам.

Автор исследования, доктор Maisem Laabei с факультета биологии и биохимии eниверситета Бата, подчеркивает, что лабораторное воздействие отличается от длительного вдыхания дыма. Именно поэтому результаты исследования не дают возможности сделать однозначные выводы относительно курильщиков.

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Несмотря на это, ученые выдвинули гипотезу, что стрессовые условия, вызванные курением, вызывают реакции в клетках бактерий. Это приводит к адаптации, что увеличивает вирулентность и потенциал заражения.

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Все по теме:

Курение, Здоровье, Вред, ДНК, Опасность, Табачный дым.
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