Табачный дым: ученые выяснили новую опасность

Новости шоу бизнеса: Дым сигарет ускоряет мутацию ДНК золотистого стафилококка – бактерии, которая вызывает кожные инфекции, пневмонию и другие заболевания.

Международная группа ученых из Великобритании и Испании подвергла золотистый стафилококк воздействию сигаретного дыма, пишет Nature.

Они обнаружили, что под влиянием дыма бактерии выдают реакцию, похожую на знак SOS, которая ускоряет мутации ДНК. В результате некоторые штаммы становятся устойчивыми к антибиотикам.

Автор исследования, доктор Maisem Laabei с факультета биологии и биохимии eниверситета Бата, подчеркивает, что лабораторное воздействие отличается от длительного вдыхания дыма. Именно поэтому результаты исследования не дают возможности сделать однозначные выводы относительно курильщиков.

Несмотря на это, ученые выдвинули гипотезу, что стрессовые условия, вызванные курением, вызывают реакции в клетках бактерий. Это приводит к адаптации, что увеличивает вирулентность и потенциал заражения.