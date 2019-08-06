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Контактные линзы: 10 главных ошибок в использовании

Контактные линзы: 10 главных ошибок в использовании
00:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Неправильное использование линз может вызвать серьезные проблемы со зрением.

Поэтому следует знать и соблюдать все правила и инструкции.

Также нужно знать, что нельзя делать с линзами в коем случае, рассказала офтальмолог Людмила Панюшкина.

1. Самостоятельный подбор. Не удивляйтесь потом, что, купив линзы, как у товарища (со стандартными параметрами), вы не сможете ими пользоваться.

2. Использование линз дольше установленного срока. Однодневные линзы нельзя использовать на следующий день. Срок ношения линз плановой замены отсчитывается с момента вскрытия блистера. И неважно, сколько раз за это время вы их надевали на глаза.

3. Сон в контактных линзах. Даже если производитель заявляет, что его линзы можно носить, не снимая, не верьте. Для собственной же безопасности снимайте линзы перед сном.

4. Не моете руки перед манипуляциями с линзами.

5. Не вытираете руки насухо перед манипуляциями с линзами.

6. Принимаете душ, плаваете в бассейне или природных водоемах в линзах.

7. Промываете линзы или контейнер в воде. 5, 6 и 7 пункты предупреждают вас о необходимости избегать любого контакта линзы или контейнера с водой. Это сильно повышает шансы заполучить тяжелый аванкамерный кератит.

8. Неправильно обращаться с раствором для линз: использование неподходящего раствора или использование его после срока годности. Возможные последствия: дискомфорт при ношении контактных линз, снижение качества зрения, воспалительные заболевания глаз.

 Новые контактные линзы могут расширить возможности человеческого зрения

9. Использование контактных линз при покраснении, боли, выделениях из глаз. На этот случай необходимо иметь очки, даже если обычно вы ими не пользуетесь! И, конечно, скорее обратиться к офтальмологу.

10. Отсутствие регулярного наблюдения у врача. ️Даже если у вас нет жалоб, старайтесь посещать офтальмолога каждые 1-2 года. Некоторые осложнения контактной коррекции могут первое время не проявляться клинически. А значит узнать о проблеме и вовремя принять необходимые меры вы сможете только на приеме у офтальмолога.

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Здоровье, Глаза, Зрение, Контактные линзы, Линзы.
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