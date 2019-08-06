Продукты, полезные при дисбактериозе кишечника

1 Бульон на кости Бульон — крайне полезное блюдо для кишечника. В его составе есть коллаген, пролин, глютамин, аргинин, которые снижают проницаемость стенок и поддерживают здоровую воспалительную реакцию слизистых. если же в бульон добавить лук, чеснок и другие продукты с пребиотиком, то это будет кладезь полезных ингредиентов при дисбактериозе.

2 Квашеная капуста В капусте содержится важное вещество — клетчатка. За счет этого компонента происходит борьба со вздутием живота, улучшается пищеварение. Разумеется, лучше если это будет домашняя Квашеная капуста.

3 Спаржа Данный продукт представляет собой пребиотик с большим количеством неперевариемого волокна инулина. Он отлично питает и увеличивает рост полезных бифидо- и лактобактерий. Наиболее эффективно есть сырую спаржу. Полезные свойства продукта сохраняются при готовке на пару, в духовке или варке.

4 Ананасы Фрукт очень эффективен для нормальной работы пищеварения. Все дело в ферменте бромейлане, за счет которого молекулы белков расщепляются на мелкие пептиды. Кроме того, ананас обладает противовоспалительными свойствами, которые он оказывает на слизистую кишечника. Лучше всего этот продукт есть сырым — цельным или же добавляют в смузи, салаты.

5 Лук Этот продукт является ценным источником кверцетина и хрома, усиливает выработку инсулина и витамина С. Лук станет отличной добавкой для тех, кто хочет восстановить микрофлору кишечника и избавиться от дисбактериоза.

6 Чеснок Тоже отличный продукт, источник ценного пребиотик, который полезен при дисбактериозе. В нем очень много инулина, что, как мы уже говорили, полезно для пищеварения. К тому же чеснок борется с разными болезнями.

7 Молочные продукты Нельзя не упомянуть различные молочные продукты — кефир, йогурт, бифидо молоко, ацидофилин и другие. Они необходимы при дисбактериозе. Все объясняется наличием в них полезных бактерий, улучшающих микрофлору кишечника.

8 Белок животного происхождения Нежирное мясо, рыба и яйца необходимо есть, если у вас дисбактериоз. Правда, такие продукты не должны быть обработаны антибиотиками и гормонами роста.

9 Яблочный уксус За счет такого продукта можно увеличить выработку желудочной кислоты, стимулировать пищеварение, помочь расщепить еду. Яблочный уксус отлично справляется с ростом нежелательных бактерий и дрожжей в желудочно-кишечного тракте. его лучше использовать в качестве заправки или добавки в маринады.