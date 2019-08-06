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Продукты, полезные при дисбактериозе кишечника

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Продукты, полезные при дисбактериозе кишечника
23:25 Вт, 6 Август 2019 Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Дисбактериоз кишечника представляет собой нарушение баланса микробов кишечника, при котором наблюдаются самые разные проблемы. Полезных бактерий становится меньше, чем опасных. Из-за этого ослабевает иммунитет, появляются самые разные заболевания.

  • 1

    Бульон на кости

    Бульон — крайне полезное блюдо для кишечника. В его составе есть коллаген, пролин, глютамин, аргинин, которые снижают проницаемость стенок и поддерживают здоровую воспалительную реакцию слизистых.

    если же в бульон добавить лук, чеснок и другие продукты с пребиотиком, то это будет кладезь полезных ингредиентов при дисбактериозе.

  • 2

    Квашеная капуста

    В капусте содержится важное вещество — клетчатка. За счет этого компонента происходит борьба со вздутием живота, улучшается пищеварение. Разумеется, лучше если это будет домашняя Квашеная капуста.

  • 3

    Спаржа

    Данный продукт представляет собой пребиотик с большим количеством неперевариемого волокна инулина. Он отлично питает и увеличивает рост полезных бифидо- и лактобактерий. Наиболее эффективно есть сырую спаржу. Полезные свойства продукта сохраняются при готовке на пару, в духовке или варке.

  • 4

    Ананасы

    Фрукт очень эффективен для нормальной работы пищеварения. Все дело в ферменте бромейлане, за счет которого молекулы белков расщепляются на мелкие пептиды. Кроме того, ананас обладает противовоспалительными свойствами, которые он оказывает на слизистую кишечника. Лучше всего этот продукт есть сырым — цельным или же добавляют в смузи, салаты.

  • 5

    Лук

    Этот продукт является ценным источником кверцетина и хрома, усиливает выработку инсулина и витамина С. Лук станет отличной добавкой для тех, кто хочет восстановить микрофлору кишечника и избавиться от дисбактериоза.

  • 6

    Чеснок

    Тоже отличный продукт, источник ценного пребиотик, который полезен при дисбактериозе. В нем очень много инулина, что, как мы уже говорили, полезно для пищеварения. К тому же чеснок борется с разными болезнями.

  • 7

    Молочные продукты

    Нельзя не упомянуть различные молочные продукты — кефир, йогурт, бифидо молоко, ацидофилин и другие. Они необходимы при дисбактериозе. Все объясняется наличием в них полезных бактерий, улучшающих микрофлору кишечника.

  • 8

    Белок животного происхождения

     

    Нежирное мясо, рыба и яйца необходимо есть, если у вас дисбактериоз. Правда, такие продукты не должны быть обработаны антибиотиками и гормонами роста.

  • 9

    Яблочный уксус

    За счет такого продукта можно увеличить выработку желудочной кислоты, стимулировать пищеварение, помочь расщепить еду. Яблочный уксус отлично справляется с ростом нежелательных бактерий и дрожжей в желудочно-кишечного тракте. его лучше использовать в качестве заправки или добавки в маринады.

  • 10

    Кимчи

    В данном продукте невероятно много пробиотиков и ферментов, полезных при дисбактериозе. Живые культуры, клетчатка и другие мощные антиоксиданты делают продукт очень сильным очищающим средством.

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Здоровье, Заболевания, Кишечник, Дисбактериоз кишечника, Советы медиков.
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