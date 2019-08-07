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Депутаты Херсонского облсовета принялись реформировать медучереждения региона

Депутаты Херсонского облсовета принялись реформировать медучереждения региона
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Депутаты Херсонского облсовета планируют автономизировать медучреждения региона.

Депутаты Херсонского областного совета приняли решение начать процесс преобразования медучреждений области в коммунальные некоммерческие предприятия.

Решение было принято на совместном заседании комиссии по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни и комиссии по вопросам управления объектами коммунальной собственности во вторник 6 августа.

Согласно сообщению облсовета в Facebook, под автономизацию попадают 27 коммунальных учреждений Херсонской обл., в частности областная клиническая больница, детская областная больница, областной онкологический диспансер, областной кардиологический диспансер и др.

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"Сейчас необходимо принять решение о начале процесса перехода коммунальных медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. А дальше мы будем отрабатывать отдельно каждый устав заведения и все другие юридические вопросы", - процитировала пресс-служба зампредседателя облсовета Оксану Рукавишникову.

Члены комиссии по вопросам здравоохранения согласились начать процедуру преобразования 25 медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия, тогда как члены комиссии по вопросам управления объектами коммунальной собственности поддержали преобразования только 24 учреждений здравоохранения.

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Все по теме:

Херсонская область, Медреформа, Коммунальные предприятия, Оксана Рукавишникова.
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