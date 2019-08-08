Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей

Новости шоу бизнеса:Ученые советуют замораживать овощи.

Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее плодов, лежащих в холодильнике всего несколько дней. Об этом заявили ученые из Университета Джорджии в США.

Специалисты провели исследование содержания наиболее полезных элементов, содержащихся в овощах и фруктах – витаминов A и C, а также фолиевой кислоты (витамин B9).

Оказалось, что клубника, черника, кукуруза, брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, фасоль и шпинат теряют большую часть витаминов за считанные дни в холодильнике. В этом случае замороженные фрукты значительно полезнее.

Единственным вариантом, при котором свежие фрукты и овощи оказываются полезнее замороженных, является употребление действительно свежих продуктов. В связи с этим ученые советуют обращать пристальное внимание на дату производства при покупке таких товаров.