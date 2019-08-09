Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление

1 По мнению специалистов, одним из самых полезных для гипертоников является ананасовый сок. Он насыщен калием, что помогает расслаблять кровеносные сосуды, очищать организм от избытка натрия.

2 Также в списке лучших напитков против повышенного давления значится зеленый чай – в нем очень много антиоксидантов, поддерживающих и улучшающих работу сосудов.

3 Понизить давление помогает и охлажденный каркаде. Именно охлажденный — в горячем виде от него может возникать гипертензия.

4 Еще один напиток, эффективный как средство понижения давления, — свекольный сок. Его употребление влияет на образование оксида азота, что способствует расслаблению и расширению сосудов, нормализующих давление.

5 Некоторые ягоды заметно снижают артериальное давление и соки из них перенимают данный эффект. Например, очень полезен для укрепления сердца и улучшения показателей давления свежевыжатый сок черноплодной рябины. Также способствуют снижению артериального давления соки из ягод калины, клюквы, черной смородины, гранатов.

6 Рекомендуется гипертоникам, особенно людям с нарушениями функции почек, и арбузный сок.

7 Такие фрукты как яблоки насыщены пектином, очищающим сосуды, а также витаминами и микроэлементами, среди которых калий и магний, необходимые гипертоникам. Пить яблочный сок рекомендуется по половине стакана за 15-20 минут до приема пищи.

8 Укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему, оказывают также абрикосы. Плоды абрикосов богаты калием, магнием, пектинами, их употребление дает достаточно выраженный мочегонный эффект. Для лечения гипертоникам следует употреблять не более 150 мл абрикосового сока в день.

9 Среди напитков из овощей в снижении повышенного давления эффективны томатный сок, тыквенный сок, картофельный сок, а также сок из огурцов.