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Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление

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Названо 10 напитков, которые помогают снизить давление
05:36 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление этих напитков может помочь снизить высокое кровяное давление без лекарственных препаратов.

  • 1

    По мнению специалистов, одним из самых полезных для гипертоников является ананасовый сок. Он насыщен калием, что помогает расслаблять кровеносные сосуды, очищать организм от избытка натрия.

  • 2

    Также в списке лучших напитков против повышенного давления значится зеленый чай – в нем очень много антиоксидантов, поддерживающих и улучшающих работу сосудов.

     

  • 3

    Понизить давление помогает и охлажденный каркаде. Именно охлажденный — в горячем виде от него может возникать гипертензия.

     

  • 4

    Еще один напиток, эффективный как средство понижения давления, — свекольный сок. Его употребление влияет на образование оксида азота, что способствует расслаблению и расширению сосудов, нормализующих давление.

     

  • 5

    Некоторые ягоды заметно снижают артериальное давление и соки из них перенимают данный эффект. Например, очень полезен для укрепления сердца и улучшения показателей давления свежевыжатый сок черноплодной рябины. Также способствуют снижению артериального давления соки из ягод калины, клюквы, черной смородины, гранатов.

  • 6

     

    Рекомендуется гипертоникам, особенно людям с нарушениями функции почек, и арбузный сок.

  • 7

    Такие фрукты как яблоки насыщены пектином, очищающим сосуды, а также витаминами и микроэлементами, среди которых калий и магний, необходимые гипертоникам. Пить яблочный сок рекомендуется по половине стакана за 15-20 минут до приема пищи.

     

  • 8

    Укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему, оказывают также абрикосы. Плоды абрикосов богаты калием, магнием, пектинами, их употребление дает достаточно выраженный мочегонный эффект. Для лечения гипертоникам следует употреблять не более 150 мл абрикосового сока в день.

     

  • 9

    Среди напитков из овощей в снижении повышенного давления эффективны томатный сок, тыквенный сок, картофельный сок, а также сок из огурцов.

  • 10

    Кроме того, положительно влияют на давление употребление кисломолочных напитков. Они содержат оптимальные пропорции кальция и калия, помогающих регулировать давление, улучшать работу сердца и сосудов.

     

    Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.

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Здоровье, Давление, Артериальное давление, Как снизить давление, Советы медиков.
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