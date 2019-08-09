Стало известно, как пирсинг может испортить вам здоровье

1 Чем опасен пирсинг? Инфекции, пожалуй, главная проблема, ведь любой прокол – это повреждение тканей, которое может долго заживать, а в рану с поверхности кожи могут попасть микроорганизмы. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом: их иммунной системе может быть труднее справиться с травмой и бактериями. Самые частые возбудители инфекции – золотистый стафилококк, стрептококк группы А и псевдомонады. Инфекцию можно распознать по типичным симптомам: отеку, покраснениям вокруг раны, жжению, пульсации, повышенной чувствительности и боли в области прокола.

2 Когда стоит идти к врачу? Понятно, нагноения – это сигнал, что нужно обратиться к врачу. В медицинской литературе упоминаются случаи инфекционного эндокардита – воспаление эндокарда, внутреннего слоя сердца, что покрывает камеры и сердечные клапаны, из-за попадания в кровь инфекции. Прежде всего в группу риска входят люди с болезнями сердца, но пострадать могут и те, кто ранее с ними не сталкивался. Поэтому, если через неделю-две после прокола отмечается повышение температуры, не связанное с простудой, слабость и недомогание, то стоит немедленно обратиться к врачу.