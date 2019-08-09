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Стало известно, как пирсинг может испортить вам здоровье

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Стало известно, как пирсинг может испортить вам здоровье
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:По данным 2019 года, медицинские осложнения возникают у 23% людей, сделавших пирсинг. Нежелательные последствия включают нагноение в результате занесенной инфекции, раздражения, аллергические реакции, механические травмы и другие.

  • 1

    Чем опасен пирсинг?

    Инфекции, пожалуй, главная проблема, ведь любой прокол – это повреждение тканей, которое может долго заживать, а в рану с поверхности кожи могут попасть микроорганизмы. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом: их иммунной системе может быть труднее справиться с травмой и бактериями.

    Самые частые возбудители инфекции – золотистый стафилококк, стрептококк группы А и псевдомонады. Инфекцию можно распознать по типичным симптомам: отеку, покраснениям вокруг раны, жжению, пульсации, повышенной чувствительности и боли в области прокола.

  • 2

    Когда стоит идти к врачу?

    Понятно, нагноения – это сигнал, что нужно обратиться к врачу. В медицинской литературе упоминаются случаи инфекционного эндокардита – воспаление эндокарда, внутреннего слоя сердца, что покрывает камеры и сердечные клапаны, из-за попадания в кровь инфекции.

    Прежде всего в группу риска входят люди с болезнями сердца, но пострадать могут и те, кто ранее с ними не сталкивался. Поэтому, если через неделю-две после прокола отмечается повышение температуры, не связанное с простудой, слабость и недомогание, то стоит немедленно обратиться к врачу.

  • 3

    Как уменьшить риск?

    Важно, чтобы во время процедуры мастер использовал стерильные инструменты и обработал место прокола антисептиком. Также важно узнать, каким способом проводится дезинфекция оборудования.

    Обычно для этих целей используют специальный автоклав или сухожаровой шкаф. Первый работает с помощью пара, который из-за высокого давления внутри гаджета полностью покрывает поверхность инструмента. Во втором случае используется просто горячий воздух – такой метод больше подходит не для приспособлений для пирсинга, а для инструмента без внутренних полостей, поскольку прогрев внутри и снаружи оказывается неравномерным.

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Здоровье, Пирсинг, Советы медиков, Польза пирсинга.
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