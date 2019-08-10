ТОП 7 малоизвестных фактов о пользе теплой воды

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Улучшни обмна вещств

Мтаболизм стант гораздо лучш, сли пить тплую воду. Она нужна для поддржания здорового обмна вщств. А это благотворно скажтся на работ многих систм организма. Жлатльно каждо утро начинать со стакана тплой воды, чтобы запустить кишчник и други органы. Это будт лучш пробуждни.

Польза тплой воды заключатся такж в участии в пищваритльном процсс. Пить такой жидкости стимулирут этот процсс, в том числ позволят избавиться от запоров. Каловы массы будут отходить гораздо лгч и бзболзннн, сли замнить стакан холодной воды на горячий.