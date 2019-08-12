Переходим на ПП легко: советы диетологов

1 Ешьте больше яблок Не зря яблоки так любят все фитоняши, ведь это поистине идеальный фрукт для поддержания здоровья и стройной фигуры. В одном среднем яблоке содержится около 4 граммов клетчатки, а этого количества уже достаточно для того, чтобы почувствовать себя лучше. Кроме того, при помощи яблок можно оценить реальную степень своего голода. Ведь иногда желание «что-то перехватить» может наступить от скуки, нервов или переутомления. Чтобы узнать, голодны ли вы на самом деле, задайте себе вопрос: «Достаточно ли я голоден, чтобы съесть яблоко?». Если ответ будет отрицательным, вы не голодны, просто хотите «какую-то вкусняшку».

2 Ешьте больше белка на завтрак Белковый завтрак — это необязательно вареные яйца! Но даже они будут гораздо полезнее, чем бутерброды с сыром и колбасой или парочка конфет к кофе. 30 грамм белка за один прием пищи достаточно для ощущения бодрости и поддержания мышц в тонусе. А чтобы набрать их, можно приготовить, к примеру, омлет, а на десерт — ягоды с творогом или греческим йогуртом. Вариантов белковых завтраков масса, главное, включить гугл смекалку и не лениться посвятить себе с утра чуть больше времени, чем обычно.

3 Ешьте овощи на завтрак Отличным дополнением к омлету или кусочку поджаренного лосося на завтрак станут свежие овощи. Добавив их к утреннему приему пищи, вы не только лучше насытитесь, но и наполните свой кишечник клетчаткой и полезными антиоксидантами. А если вам не нравится вкус сырых овощей, можете попробовать поджарить их на сковороде вместе с яйцом.

4 Добавляй в еду больше трав Свежие травы совершенно некалорийны, зато содержат большое количество антиоксидантов. Приятным бонусом станет неповторимый аромат, который травы придают любимым блюдам. Начать свои гастрономические эксперименты можно с добавления зеленого лука в яичницу. Кроме того, отлично сочетаются кинза с омлетом, базилик с сыром и орегано с пастой.

5 Установите «дедлайн» на приемы пищи Вы, наверняка, слышали, что о правиле «не есть после 6». Но вам вовсе не обязательно придерживаться именно этого временного барьера. Просто установите время, после которого стоит прекратить приемы пищи. Это необходимо для того, чтобы перед сном ваш организм ощущал легкость и все свободные ресурсы задействовал для восстановления ваших сил, а не для обработки пищи. Кроме того, установив дедлайн, вы сами того не замечая, начнете придерживаться системы интервального голодания. С ее помощью можно есть буквально все и оставаться при этом в отличной форме. Подробнее об этой системе питания мы рассказывали ранее.

6 Ешьте фрукты на десерт Десерт — это не всегда сладкие булочки или конфеты. Чем хуже холодные дольки ананаса, апельсина или персика, а еще лучше — фруктовый салат, заправленный сиропом или медом? Это не только вкусно, но еще и очень полезно. Полезно, в том числе и тем, что поможет вам хотя бы на время забыть о привычных сладостях. Думаем, не стоит говорить, что во фруктах содержится огромное количество витаминов, необходимых для поддержания здоровья. Их настолько много, что некоторые люди питаются исключительно фруктами и при этом замечательно себя чувствуют. Например, эта полячка уже три года питается одними бананами, апельсинами и ананасами, а еще два года не чистит зубы… Мы не можем сказать, что это правильно и полезно для здоровья, тем не менее история этой женщины заставляет задуматься.