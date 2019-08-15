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Ежевика: польза и вред для организма

Ежевика: польза и вред для организма
01:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как черника и клюква, ежевика содержит большое количество антиоксидантов.

Ягода помогает укрепить нервную систему и противостоять стрессам.

Ежевика насыщена минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики положительно влияет на иммунитет.

Однако такой вид ягод может быть не только полезным для здоровья и самочувствия человека, но и вредным. Поэтому стоит знать некоторые противопоказания к употреблению этой ягоды. 

Чем полезна ежевика

В противоположность еще одному виду ягод – малине, в ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами (растительными соединениями), но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

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Кроме витаминов группы Р, ежевика еще содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика насыщена большим количеством минеральных веществ, таких как медь, марганец, магний, калий, кальций.

Ежевика еще и малокалорийная: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.

Вред ежевики

Однако стоит помнить, что ежевика достаточно нежная ягода. Она не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются через тошноту и отек слизистых.

Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей

Ягоды ежевики не рекомендуется есть при заболеваниях желудка и тонкого кишечника.

Осторожно следует употреблять людям с низким давлением – лакомиться ягодой можно только в умеренных количествах.

Покупая ежевику, важно знать, что мыть ее следует непосредственно перед употреблением, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике не более семи дней.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Ягода, Ежевика.
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