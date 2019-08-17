Скачать
Суббота, 17.08.2019
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
ГФС зафиксировала в стране более 3,5 тысяч элитных авто
ГФС зафиксировала в стране более 3,5 тысяч элитных авто
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Основные правила здорового питания
Основные правила здорового питания

Основные правила здорового питания

Смотрите фото (13)
Основные правила здорового питания
03:12 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Придерживаться здорового питания легко, если знать основные правила и список необходимых продуктов.

  • 1

    Употребляйте цельнозерновые крупы.

    Они сохраняют полезные вещества, наполняют организм клетчаткой и регулируют работу кишечника.

  • 2

    Масло для приготовления.

    Лучше всего использовать оливковое масло. Как для салатов, так и для жарки.

  • 3

    Ешьте сезонные фрукты и овощи.

    Именно такие продукты не содержат стимулирующие средства, являются более экологичными, экономичными и здоровыми.

  • 4

    Меньше солите.

    Чрезмерное употребление соли может стать фактором риска для повышения кровяного давления. Используйте ароматные травы и приправы.

  • 5

    Способы приготовления.

    Старайтесь готовить еду в печи, на пару или на гриле.

  • 6

    Читайте этикетки.

    Если продукт содержит более пяти ингредиентов, он, скорее всего, не является полезным.

  • 7

    Пейте много воды.

    Организм нуждается в большом количестве воды. Нужно выпивать не менее полутора литра воды в день.

  • 8

    Планируйте приемы пищи.

    Вы сэкономите время, деньги и сбережете свое здоровья.

  • 9

    Не наедайтесь на ночь.

    Вечером организм тяжело переваривает большое количество еды. Это плохо влияет на кишечник и на ваш вес.

  • 10

    Придерживайтесь графика питания.

    Хорошо пережевывайте еду, наслаждайтесь ею. Таким образом, вы меньше съедите, так как быстро насытитесь.

  • 11

    Употребляйте обработанные полезные продукты.

    Речь идет о консервированных овощах, рыбных и мясных консервах, упаковках с салатом и др. Ешьте их без всяких опасений.

  • 12

    Ведите активный образ жизни.

    Правильное питание – это такой же важный рычаг на здоровье организма, как и спорт. Не обязательно посещать спортзал. Старайтесь ходить не менее часа в день, иногда бегайте, катайтесь на велосипеде, танцуйте… Вариантов множество, главное – желание!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Правильное питание, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы
03 Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
04 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
05 "Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу &quot;Роттердам+&quot;
Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу "Роттердам+"
Иран вскоре представит собственный аналог российской С-300
Иран вскоре представит собственный аналог российской С-300
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию
Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь