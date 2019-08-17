Основные правила здорового питания

1 Употребляйте цельнозерновые крупы. Они сохраняют полезные вещества, наполняют организм клетчаткой и регулируют работу кишечника.

2 Масло для приготовления. Лучше всего использовать оливковое масло. Как для салатов, так и для жарки.

3 Ешьте сезонные фрукты и овощи. Именно такие продукты не содержат стимулирующие средства, являются более экологичными, экономичными и здоровыми.

4 Меньше солите. Чрезмерное употребление соли может стать фактором риска для повышения кровяного давления. Используйте ароматные травы и приправы.

5 Способы приготовления. Старайтесь готовить еду в печи, на пару или на гриле.

6 Читайте этикетки. Если продукт содержит более пяти ингредиентов, он, скорее всего, не является полезным.

7 Пейте много воды. Организм нуждается в большом количестве воды. Нужно выпивать не менее полутора литра воды в день.

8 Планируйте приемы пищи. Вы сэкономите время, деньги и сбережете свое здоровья.

9 Не наедайтесь на ночь. Вечером организм тяжело переваривает большое количество еды. Это плохо влияет на кишечник и на ваш вес.

10 Придерживайтесь графика питания. Хорошо пережевывайте еду, наслаждайтесь ею. Таким образом, вы меньше съедите, так как быстро насытитесь.

11 Употребляйте обработанные полезные продукты. Речь идет о консервированных овощах, рыбных и мясных консервах, упаковках с салатом и др. Ешьте их без всяких опасений.