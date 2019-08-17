Основные правила здорового питания

Употребляйте цельнозерновые крупы.
Они сохраняют полезные вещества, наполняют организм клетчаткой и регулируют работу кишечника.
Масло для приготовления.
Лучше всего использовать оливковое масло. Как для салатов, так и для жарки.
Ешьте сезонные фрукты и овощи.
Именно такие продукты не содержат стимулирующие средства, являются более экологичными, экономичными и здоровыми.
Меньше солите.
Чрезмерное употребление соли может стать фактором риска для повышения кровяного давления. Используйте ароматные травы и приправы.
Способы приготовления.
Старайтесь готовить еду в печи, на пару или на гриле.
Читайте этикетки.
Если продукт содержит более пяти ингредиентов, он, скорее всего, не является полезным.
Пейте много воды.
Организм нуждается в большом количестве воды. Нужно выпивать не менее полутора литра воды в день.
Планируйте приемы пищи.
Вы сэкономите время, деньги и сбережете свое здоровья.
Не наедайтесь на ночь.
Вечером организм тяжело переваривает большое количество еды. Это плохо влияет на кишечник и на ваш вес.
Придерживайтесь графика питания.
Хорошо пережевывайте еду, наслаждайтесь ею. Таким образом, вы меньше съедите, так как быстро насытитесь.
Употребляйте обработанные полезные продукты.
Речь идет о консервированных овощах, рыбных и мясных консервах, упаковках с салатом и др. Ешьте их без всяких опасений.
Ведите активный образ жизни.
Правильное питание – это такой же важный рычаг на здоровье организма, как и спорт. Не обязательно посещать спортзал. Старайтесь ходить не менее часа в день, иногда бегайте, катайтесь на велосипеде, танцуйте… Вариантов множество, главное – желание!