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Вредное лакомство: опасность жареной картошки

Вредное лакомство: опасность жареной картошки
13:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Не стоит сильно зажаривать картофель.

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.

Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые приготавливались при температуре свыше 120 градусов Цельсия.

Ученые отмечают, что ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.

Основные правила здорового питания

Напомним, ранее сообщалось, что люди, которые проводят в сидячем положении 10 или более часов в день и уделяют физической активности менее 40 минут в день, подвержены более быстрому старению.

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Питание, Еда, Блюдо, Картошка, Жаренная картошка.
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