Советы по грамотному хранению на кухне самых разных продуктов

1 Овощи и фрукты В основном все фрукты вполне успешно и благополучно хранятся в холодильнике. Расположите их в выдвижных ящиках, предварительно застелив их бумажными полотенцами. Они будут впитывать лишнюю влагу и воспрепятствуют процессам гниения. Исключение составляют лишь бананы, лимоны и лаймы, которые нужно хранить в темном прохладном месте. Овощи менее прихотливы в вопросах хранения. Корнеплоды, как правило, не требуют низких температур и могут храниться в темных ящиках. Застелите их дно бумажными полотенцами. Их можно оперативно менять, поддерживая чистоту. Мягкие овощи лучше хранить в холодильнике по тому же принципу, что и фрукты. Зелень довольно привередлива и не хранится долго. Чтобы увеличить этот срок вымойте зелень, хорошенько высушите на бумажных полотенцах, порубите и поместите в герметичный полиэтиленовый пакет, застеленный все теми же бумажными полотенцами. Только потом отправляйте зелень в холодильник.

2 Крупы Крупы отличаются долгим сроком хранения. Именно поэтому их можно закупать заранее в больших количествах, чтобы в один прекрасный вечер не обнаружить отсутствие продуктов для ужина. Крупы следует хранить в темном месте, которое надежно защищено от влаги. Ищите варианты внутреннего хранения круп в кухонных шкафчиках. Вы можете купить специальные стеклянные емкости для хранения в едином стиле. Они герметичны и удобны в использовании.

3 Сыпучие продукты Чай, кофе, сахар, муку и прочие сыпучие продукты можно хранить по тому же принципу, что крупы и пасту. Единственное требование: старайтесь хранить их в темном сухом месте. Влага и солнечный свет негативным образом влияют на срок их хранения и свойства. Идеальным вариантом станут стеклянные баночки и емкости. Продукты, которыми вы пользуетесь чаще, чем остальными, следует для удобства поставить в переднем ряду.

4 Хлеб и выпечка Хлеб и выпечку советуем хранить в специальной корзине. Застелите ее дно бумажными полотенцами и оберните продукты, чтобы крошки не сыпались, а хлебобулочные изделия не пересушивались. Если хлеб или маффины все же слегка зачерствели, то вы с легкостью можете вернуть им былую мягкость. Оберните их влажными бумажными полотенцами и отправьте в микроволновку на пару минут при максимальной мощности. Имейте в виду: такой прием срабатывает лишь один раз.