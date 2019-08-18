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Советы по грамотному хранению на кухне самых разных продуктов

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Советы по грамотному хранению на кухне самых разных продуктов
02:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Теперь овощи, крупы, фрукты, сыпучие продукты найдут свое законное и весьма удобное место!

  • 1

    Овощи и фрукты

    В основном все фрукты вполне успешно и благополучно хранятся в холодильнике. Расположите их в выдвижных ящиках, предварительно застелив их бумажными полотенцами. Они будут впитывать лишнюю влагу и воспрепятствуют процессам гниения. Исключение составляют лишь бананы, лимоны и лаймы, которые нужно хранить в темном прохладном месте.

    Овощи менее прихотливы в вопросах хранения. Корнеплоды, как правило, не требуют низких температур и могут храниться в темных ящиках. Застелите их дно бумажными полотенцами. Их можно оперативно менять, поддерживая чистоту. Мягкие овощи лучше хранить в холодильнике по тому же принципу, что и фрукты.

    Зелень довольно привередлива и не хранится долго. Чтобы увеличить этот срок вымойте зелень, хорошенько высушите на бумажных полотенцах, порубите и поместите в герметичный полиэтиленовый пакет, застеленный все теми же бумажными полотенцами. Только потом отправляйте зелень в холодильник.

  • 2

    Крупы

    Крупы отличаются долгим сроком хранения. Именно поэтому их можно закупать заранее в больших количествах, чтобы в один прекрасный вечер не обнаружить отсутствие продуктов для ужина. Крупы следует хранить в темном месте, которое надежно защищено от влаги.

    Ищите варианты внутреннего хранения круп в кухонных шкафчиках. Вы можете купить специальные стеклянные емкости для хранения в едином стиле. Они герметичны и удобны в использовании.

  • 3

    Сыпучие продукты

    Чай, кофе, сахар, муку и прочие сыпучие продукты можно хранить по тому же принципу, что крупы и пасту. Единственное требование: старайтесь хранить их в темном сухом месте. Влага и солнечный свет негативным образом влияют на срок их хранения и свойства.

    Идеальным вариантом станут стеклянные баночки и емкости. Продукты, которыми вы пользуетесь чаще, чем остальными, следует для удобства поставить в переднем ряду.

  • 4

    Хлеб и выпечка

    Хлеб и выпечку советуем хранить в специальной корзине. Застелите ее дно бумажными полотенцами и оберните продукты, чтобы крошки не сыпались, а хлебобулочные изделия не пересушивались.

    Если хлеб или маффины все же слегка зачерствели, то вы с легкостью можете вернуть им былую мягкость. Оберните их влажными бумажными полотенцами и отправьте в микроволновку на пару минут при максимальной мощности. Имейте в виду: такой прием срабатывает лишь один раз.

  • 5

    Мясо, птица и рыба

    Здесь все довольно просто. В основном мясо, птица и рыба хранятся в морозильной камере. Это самый простой способ сохранить их в съедобном виде в течение длительного времени.

    Не забудьте разделать тушки, прежде чем убрать их в холодильник. Вы сможете разморозить ровно столько продукта, сколько вам потребуется. Повторной заморозке мясо, птица и рыба не подлежат, ведь при перепаде температур бактерии размножаются в них еще активнее.

    Если вы не собираетесь замораживать мясо, то упакуйте его в два пакета и храните на самой нижней полке холодильника, застелив ее бумажными полотенцами в несколько слоев.

Вредное лакомство: опасность жареной картошки

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