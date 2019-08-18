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Обнаружено природное средство от слабоумия

Обнаружено природное средство от слабоумия
12:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые полагают, что грибы могут помочь в профилактике старческого слабоумия.

Они играют важную роль в деле укрепления здоровья мозга.

Любимые миллионами грибы могут оказаться тем самым продуктом питания, который обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера, как показало новое исследование. Ученые обнаружили, что грибы содержат биоактивные компоненты, играющие существенную роль в снижении скорости развития нейродегенеративных процессов.

К 2020 году в мире будет зафиксировано 42 миллиона подобных пациентов. Несмотря на все достижения медицины, до сих пор не создано никаких лекарств, которые воздействовали бы на течение данного заболевания.

Однако новое исследование показало, что пищевые свойства некоторых съедобных и медицинских грибов усиливают процессы роста нервов в мозге, что обеспечивает защиту от возрастных болезней, включая старческое слабоумие. Еще раньше ученые доказали, что грибы демонстрируют антиоксидативное, противоопухолевое, противовирусное, противораковое, противовоспалительное, противомикробное и даже противодиабетическое воздействие.

Теперь уже установлено, что за счёт именно противовоспалительных свойств грибы можно использовать для борьбы с повышенным артериальным давлением, которое вносит свой печальный вклад во многие возрастные хронические болезни, включая и старческое слабоумие.

Развенчены мифы о пользе грибов при лечении рака

Исследователи из Университета Малайзии проанализировали всю научную информацию, доступную в отношении грибов и их способности укреплять работу мозга. Затем были оценены 11 различных видов съедобных и медицинских грибов, а также их воздействие на мышей и крыс. Оказалось, что каждый гриб увеличивал производство фактора роста нервов — молекулы, которая связана с регулированием процессов роста, сохранения, приумножения и выживаемости определённых нервных клеток в мозге.

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Здоровье, Грибы, Польза, Слабоумие, Полезные свойства.
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